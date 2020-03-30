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Политика, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

Україна залишилася без міністрів охорони здоров'я та фінансів під час епідемії коронавірусу

Сегодня, 15:44 Просмотров: 1 144

Верховна Рада проголосувавала за звільнення Ємця та Уманського, але нових міністрів не призначила

30 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада більшістю проголосувала за звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я та Ігоря Уманського — з посади міністра фінансів.


Міністр охорони здоров'я Ємець та міністр фінансів Уманський йдуть у відставку


Проте у парламенті не вистачило голосів для призначення нових очільників МОЗ та Мінфіну.

 

За призначення Максима Степанова очільником МОЗ пролосувало 217 народних депутатів, проти — 0, утрималось — 91, не голосувало — 29.

 

За призначення Сергія Марченка очільником Мінфіну проголосувало 223 нардепа (не вистачило трьох голосів; проти -1, утрималось — 91, не голосувало — 25.

 

Кременчуцькі нардепи Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан були відсутні на засіданні Ради і за кандидатури нових міністрів не голосували.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Верховна Рада Парламент МОЗ
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