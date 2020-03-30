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У Кременчуці жінка заплатила за «розблокування» банківської карти майже шість тисяч гривень

Сегодня, 15:31 Просмотров: 1 464 Комментариев: 4

Кременчужанка потрапила в аферу

28 березня до поліції Кременчука звернулась 46-річна жінка, котра постраждала від рух шахраїв. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, того ж дня кременчужанці на телефон надійшло смс-повідомлення з невідомого номеру. Йшлося про те, що її банківську картку заблоковано, а для розблокування потрібно перетелефонувати за номером вказаним, в смс.


Жінка подзвонила на вказаний номер. У результаті невідома особа дізналась її анкетні дані, після чого з банківської картки зняли 5800 грн.


Поліція радить:

  • не залишати власний мобільний номер (який активований під мобільний банк) в мережі;
  • періодично змінювати ПІН-код банківської картки;
  • ігнорувати дзвінки і SMS з проханням кудись передзвонити або оплатити відправку вашого виграшу;
  • не надавати особисту інформацію, паролі доступу до карт;
  • перевіряти інформацію про рух коштів тільки через гарячі лінії вашого банку чи в банківському відділенні.
2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: афера шахрайство банковская карта

Комментарии: 4

5
destroyme:
Сегодня, 15:33

Как на эту классику ещё ведуться...


+6
77
X-YZ:
Сегодня, 15:42

Цитата: destroyme

Как на эту классику ещё ведуться...

так же, как и пишут мягкий знак там, где его быть не должно.


+22
3 128
Daniel Mroz:
Сегодня, 16:22

невідома особа дізналась її анкетні дані

Не пишіть фігню - за анкетними даними неможливо здійснювати фінансові операції з картковими рахунками. 


+4
777
Angel737:
Сегодня, 18:16

Я уже как в роли, внештатного Попугая - Телеграфиста, повторяю!!! Пейте витамины для мозгов и Молоко, будете Здоровы!


-1
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