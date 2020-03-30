У Кременчуці жінка заплатила за «розблокування» банківської карти майже шість тисяч гривень

Сегодня, 15:31 Просмотров: 1 464 Комментариев: 4

28 березня до поліції Кременчука звернулась 46-річна жінка, котра постраждала від рух шахраїв. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, того ж дня кременчужанці на телефон надійшло смс-повідомлення з невідомого номеру. Йшлося про те, що її банківську картку заблоковано, а для розблокування потрібно перетелефонувати за номером вказаним, в смс.





Жінка подзвонила на вказаний номер. У результаті невідома особа дізналась її анкетні дані, після чого з банківської картки зняли 5800 грн.





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