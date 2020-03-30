Соціальна допомога виплачуватиметься кременчужанам автоматично, навіть якщо термін отримання збіг

Сегодня, 15:05 Просмотров: 2 714 Комментариев: 2

Кременчужанам пільгових категорій, які отримують виплати соціальної допомоги (наприклад, малозабезпечені сім'ї та інші), під час карантину не повинні будуть подавати заяви, аби продовжити термін отримання коштів, це буде зроблено автоматично. Таку інформацію озвучили на засіданні штабу оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу.





- Термін подачі заяв продовжується на строк встановлення карантину. І допомога буде призначена з моменту завершення попереднього періоду. Тому просимо не хвилюватися отримувачів допомог, не йти і не створювати черги, а спокійно почекати і потім отримати ці допомоги з моменту завершення попереднього періоду, - прокоментувала віцемер Ольга Усанова.





Мер Віталій Малецький наголосив, що після медицини соціальний захист у місті – це другий пріоритет по фінансуванню. Натомість зменшать обсяги фінансування по житлово-комунальній сфері, по роботі комунальних підприємств, на капітальні видатки по будівництву та реконструкції, аби погасити заборгованості по соціальним виплатам.





Крім того, одинокі літні люди отримуватимуть необхідну їм допомогу на дому. У Кременчуці 1653 особи обслуговуються соціальними працівниками за місцем проживання. Більшість з них – це одинокі громадяни, які мають поганий стан здоров’я. Соціальні працівники відвідують їх, приносять ліки та продукти харчування, готують їжу. До допомоги таким людях також долучилися громадські організації.





Ольга Усанова зазначила, що у нашому місті діють дві соціальні програми – це програма забезпечення деяких пільгових категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету продуктовими наборами і гарячим харчування. 927 сімей отримують продуктові набори та 165 людей забезпечуються гарячим харчуванням. У зв’язку із введенням карантину, щоб уникнути скупчення людей, соціальні працівники доставлятимуть гаряче харчування адресно.