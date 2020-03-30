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Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

У Полтаві показово госпіталізували хлопця з підозрою на коронавірус

Сегодня, 14:33 Просмотров: 2 991 Комментариев: 3

 

Медики відпрацювали алгоритм дій при виявленні особи з підозрою на коронавірус

Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА опублікував ролик з алгоритмом дій при виявленні особи, у якої підозрюють коронавірус. 
 

Згідно з історією, рухається автобус з туристами із Києва. В одного з пасажирів запідозрили захворювання на коронавірус. Правоохоронці Полтави вирушили на зустріч й під Хоролом зупинили автобус. 


Медики у захисних костюмах забирають у «швидку» хлопця в якого підозрюють коронавірус, а пасажирів автобуса доставляють о інфекційного відділення. 


Подальші дії медиків та пасажирів дивіться у відео: 

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Автор: Альона Душенко Источник видео: Департамент охорони здоровя Полтавської ОДА
Теги: коронавірус Полтава

Комментарии: 3

182
Gambler:
Сегодня, 14:48

Який автобус?! Транспорт же не ходить 


+4
275
Pereselenets:
Сегодня, 15:21

Кроме "роликов", блокпостов и автоматчиков власть собирается что-то делать?


+7
1 112
s2e7r8g:
Сегодня, 16:23

А в реальности:

69-річна жінка, яка захворіла на коронавірус у Кременчуці, насправді спочатку звернулася до інфекційного відділення та попереджала медиків про те, що її донька повернулася з-за кордону, а також про те, що у неї болі в області грудної клітини. Проте медики з якихось причин проігнорували це.
Жінку послухали, а після того відправили до медико-санітарної частини «Нафтохімік» робити рентген, тобто вона їздила у громадському транспорті. Пізніше її госпіталізували до пульмонологічного відділення Першої лікарні. Наразі медиків Першої лікарні відправляють на самоізоляцію, приміщення медичного закладу дезінфікують.
ТелеграфЪ


+5
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