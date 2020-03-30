У Полтаві показово госпіталізували хлопця з підозрою на коронавірус

Сегодня, 14:33 Просмотров: 2 991 Комментариев: 3

Медики відпрацювали алгоритм дій при виявленні особи з підозрою на коронавірус

Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА опублікував ролик з алгоритмом дій при виявленні особи, у якої підозрюють коронавірус.



Згідно з історією, рухається автобус з туристами із Києва. В одного з пасажирів запідозрили захворювання на коронавірус. Правоохоронці Полтави вирушили на зустріч й під Хоролом зупинили автобус.





Медики у захисних костюмах забирають у «швидку» хлопця в якого підозрюють коронавірус, а пасажирів автобуса доставляють о інфекційного відділення.





Подальші дії медиків та пасажирів дивіться у відео: