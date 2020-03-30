Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна480
Кременчук1
Хворі:
Україна463
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна6
Кременчук0
Померло:
Україна11
Кременчук0
Происшествия

Кременчужанка заплатила шахраю за оренду квартири сім тисяч гривень

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 462 Комментариев: 2

Жінка переказала гроші на мобільні номери

28 березня 24-річна дівчина звернулася за допомогою до кременчуцьких правоохоронців, - інформує Кременчуцький відділ поліції. Кременчужанка хотіла орендувати житло, натомість залишилася без кількох тисяч гривень.


Потерпіла спілкувалася з невідомою особою, яка пропонувала надати квартиру в оренду. Дівчина переказала на номери мобільних телефонів 7 тисяч гривень, проте скористатися оплаченою послугою не змогла.


Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).


Поліція зауважує, що варто перевірити достовірність оголошення. Передоплату передавати тільки коли на 100% будете впевнені, що перед вами власник житла або особа, з якою власник помешкання уклав договір про надання послуг.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера оренда

Комментарии: 2

275
Pereselenets:
Сегодня, 14:08

Не тому в школе учат...


+7
777
Angel737:
Сегодня, 15:02

Я уже как в роли, внештатного Попугая - Телеграфиста, повторяю!!!

Пейте витамины для мозгов и Молоко, будете Здоровы!


+2
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх