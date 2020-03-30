Кременчужанка заплатила шахраю за оренду квартири сім тисяч гривень

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 462 Комментариев: 2

28 березня 24-річна дівчина звернулася за допомогою до кременчуцьких правоохоронців, - інформує Кременчуцький відділ поліції. Кременчужанка хотіла орендувати житло, натомість залишилася без кількох тисяч гривень.





Потерпіла спілкувалася з невідомою особою, яка пропонувала надати квартиру в оренду. Дівчина переказала на номери мобільних телефонів 7 тисяч гривень, проте скористатися оплаченою послугою не змогла.





Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).





Поліція зауважує, що варто перевірити достовірність оголошення. Передоплату передавати тільки коли на 100% будете впевнені, що перед вами власник житла або особа, з якою власник помешкання уклав договір про надання послуг.