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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У карантинній зоні Кременчука продовжують тотальну дезінфекцію

Сегодня, 13:32 Просмотров: 570

Провели дезінфекцію у супермаркетах, комунальники вдруге оброблять зупинки

У карантинній зоні на Молодіжному продовжуються заходи з дезінфекції. Про це говорили сьогодні, 30 березня, під час засідання штабу оперативного реагування із запобігання поширенню коронавірусу.

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За інформацією управління торгівлі, проведена дезінфекція супермаркетів (МаркетОпт, АТБ). Міський голова дав доручення комунальним службам повторити санітарну обробку на зупинках «Героїв України».

Керівник департменту ЖКГ Іван Москалик розповів, що проведена дезінфекція в усіх трьох будинках, де зафіксований підтверджений випадок коронавірусу та є ще дві підозри: Лесі Українки, 54, 39 та на вул. Володимира Великого, 54. Дезінфекція в будинках проводилася з 1 по 9 поверх. Проте, як поскаржився Іван Москалик, деякі мешканці не пускали дезінфекторів у спільні коридори, що ведуть до квартир.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин карантинна зона
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