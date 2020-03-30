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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Богослужіння онлайн: священики у Кременчуці ведуть служби через інтернет

Сегодня, 17:02 Просмотров: 773 Комментариев: 1

 

Також священики ввели обмеження через карантин

Кременчуцькі священики в умовах карантину й загрозі поширення корона вірусу перейшли на онлайн богослужіння. 


Отець Анатолій Куліш з Православної церкви України проводить трансляції богослужіння на своїй сторінці у фейсбуці.


Священик нагадує про початок богослужінь й те, що у церкві обмежена кількість людей.


- Хто збирається завтра до нас на літургію у реалі, нагадую: кількість людей у храмі – обмежена, присутні обов’язково у масках. Також працюватиме озвучення на вулицю, але і там усе - з дотриманням санітарних норм, - зазначив на своїй сторінці у фейсбук отець Анатолій.



Також трансляцію увімкнули з Божественної літургії зі Свято-Миколаївського кафедрального собору ПЦУ. 



Кременчуцька єпархія Української православної церкви також ввела обмеження у церквах. З 20 березня архієпископ Кременчуцький та Лубенський Миколай видав розпорядження з яким:

  • Після закінчення літургії замість цілування Хреста Господнього священикам благословляється покладати Його на голову віруючим
  • Богослужіння звершувати за участі священника (священників), диякона та хору кількістю не більше 10 осіб
  • Організувати трансляцію богослужіння за допомогою акустичної апаратури. Присутність у храмі під час звершення Божественної літургії інших осіб тимчасово вимушено обмежується і не благословляється
  • Причащання вірних проводити на вході до храму. Для цього використовувати одноразові ложечки, які священнику слід попередньо освятити (одноразовий посуд знищити у вогні)
  • Роздачу богослужбових просфор здійснювати лише у гумових рукавичках, маючи медичну маску на обличчі


Держава готує проект «Великдень вдома» 
 

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.

 

- Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим, – зазначив Володимир Зеленський.

 

На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

 

Найскладнішим залишається питання Великодніх свят.

 

- Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах, – сказав Президент України.

 

Зауважимо, що останнім часом більшість українських церков перейшли на онлайн богослужіння.

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Автор: Альона Душенко
Теги: церква коронавірус ПЦУ УПЦМП

Комментарии: 1

545
VsegdaProtiv:
Сегодня, 17:55

Телемедицина 2.0. Будут фуфломицином кормить с экранов телевизора)))


+1
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