Богослужіння онлайн: священики у Кременчуці ведуть служби через інтернет

Також священики ввели обмеження через карантин
Кременчуцькі священики в умовах карантину й загрозі поширення корона вірусу перейшли на онлайн богослужіння.
Отець Анатолій Куліш з Православної церкви України проводить трансляції богослужіння на своїй сторінці у фейсбуці.
Священик нагадує про початок богослужінь й те, що у церкві обмежена кількість людей.
- Хто збирається завтра до нас на літургію у реалі, нагадую: кількість людей у храмі – обмежена, присутні обов’язково у масках. Також працюватиме озвучення на вулицю, але і там усе - з дотриманням санітарних норм, - зазначив на своїй сторінці у фейсбук отець Анатолій.
Також трансляцію увімкнули з Божественної літургії зі Свято-Миколаївського кафедрального собору ПЦУ.
Кременчуцька єпархія Української православної церкви також ввела обмеження у церквах. З 20 березня архієпископ Кременчуцький та Лубенський Миколай видав розпорядження з яким:
- Після закінчення літургії замість цілування Хреста Господнього священикам благословляється покладати Його на голову віруючим
- Богослужіння звершувати за участі священника (священників), диякона та хору кількістю не більше 10 осіб
- Організувати трансляцію богослужіння за допомогою акустичної апаратури. Присутність у храмі під час звершення Божественної літургії інших осіб тимчасово вимушено обмежується і не благословляється
- Причащання вірних проводити на вході до храму. Для цього використовувати одноразові ложечки, які священнику слід попередньо освятити (одноразовий посуд знищити у вогні)
- Роздачу богослужбових просфор здійснювати лише у гумових рукавичках, маючи медичну маску на обличчі
Держава готує проект «Великдень вдома»
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.
- Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим, – зазначив Володимир Зеленський.
На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.
Найскладнішим залишається питання Великодніх свят.
- Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах, – сказав Президент України.
Зауважимо, що останнім часом більшість українських церков перейшли на онлайн богослужіння.