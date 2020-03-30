Богослужіння онлайн: священики у Кременчуці ведуть служби через інтернет

Сегодня, 17:02 Просмотров: 773 Комментариев: 1

Кременчуцькі священики в умовах карантину й загрозі поширення корона вірусу перейшли на онлайн богослужіння.





Отець Анатолій Куліш з Православної церкви України проводить трансляції богослужіння на своїй сторінці у фейсбуці.





Священик нагадує про початок богослужінь й те, що у церкві обмежена кількість людей.





- Хто збирається завтра до нас на літургію у реалі, нагадую: кількість людей у храмі – обмежена, присутні обов’язково у масках. Також працюватиме озвучення на вулицю, але і там усе - з дотриманням санітарних норм, - зазначив на своїй сторінці у фейсбук отець Анатолій.









Також трансляцію увімкнули з Божественної літургії зі Свято-Миколаївського кафедрального собору ПЦУ.









Кременчуцька єпархія Української православної церкви також ввела обмеження у церквах. З 20 березня архієпископ Кременчуцький та Лубенський Миколай видав розпорядження з яким:

Після закінчення літургії замість цілування Хреста Господнього священикам благословляється покладати Його на голову віруючим

Богослужіння звершувати за участі священника (священників), диякона та хору кількістю не більше 10 осіб

Організувати трансляцію богослужіння за допомогою акустичної апаратури. Присутність у храмі під час звершення Божественної літургії інших осіб тимчасово вимушено обмежується і не благословляється

Причащання вірних проводити на вході до храму. Для цього використовувати одноразові ложечки, які священнику слід попередньо освятити (одноразовий посуд знищити у вогні)

Роздачу богослужбових просфор здійснювати лише у гумових рукавичках, маючи медичну маску на обличчі





Держава готує проект «Великдень вдома»



Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.

- Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим, – зазначив Володимир Зеленський.

На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

Найскладнішим залишається питання Великодніх свят.

- Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах, – сказав Президент України.

Зауважимо, що останнім часом більшість українських церков перейшли на онлайн богослужіння.