Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна480
Кременчук1
Хворі:
Україна463
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна6
Кременчук0
Померло:
Україна11
Кременчук0
Происшествия, Полтавщина

На трасі «Полтава - Олександрія» зіткнулися вантажівка та легковик - двоє людей загинуло

Сегодня, 17:11 Просмотров: 2 568 Комментариев: 1

 

Водій і пасажир фургону загинули на місці

Сьогодні, 30 березня, близько 15.00 на автодорозі «Полтава – Олександрія» сталася ДТП. Поблизу села Солониця Козельщинського району зіткнулися зустрічні автомобілі DAF та Renault Kangoo.


За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, унаслідок зіткнення водій і пасажир фургону загинули на місці. Дані загиблих встановлює поліція.


 Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

2
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП смертельное ДТП фура

Комментарии: 1

502
vetalman:
Сегодня, 18:24

жетсткая авария ...то что осталось от пирожка просто смотреть страшно


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх