На трасі «Полтава - Олександрія» зіткнулися вантажівка та легковик - двоє людей загинуло

Сегодня, 17:11 Просмотров: 2 568 Комментариев: 1

Водій і пасажир фургону загинули на місці

Сьогодні, 30 березня, близько 15.00 на автодорозі «Полтава – Олександрія» сталася ДТП. Поблизу села Солониця Козельщинського району зіткнулися зустрічні автомобілі DAF та Renault Kangoo.





За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, унаслідок зіткнення водій і пасажир фургону загинули на місці. Дані загиблих встановлює поліція.





Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.