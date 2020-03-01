Кременчуг, Культура, Кременчуг

Окультні технології, альбіноска та ігнор: що новенького почитати кременчужанам

Сегодня, 15:05 Просмотров: 311

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

   

 

Володимир Кузнєцов «Заколот. Невимовні культи»

Цей роман створений на перетині наукової фантастики, космічної опери та лавкрафтіанського горору.

Окультні технології та Прадавні боги з іншого простору-часу. Війни в масштабі Сонячної системи та безосібні квантові інтелекти. Наскільки незмінною є людська сутність – і що здатне змінити її? Якою ціною можна здобути Свободу – і де поріг,за яким свобода перетворюється на нову неволю? В кінцевому підсумку, що є свобода волі, і чи існує вона взагалі?

Дара Корній «Місяцівна»

Терезу кличуть Місяцівною за незвичну зовнішність, бо таких, як вона, - альбіносів – називають людьми Місяця. Мама Василина, прагнучи врятувати її після автомобільної аварії, передає старовинний оберіг – лунницю, що багато століть супроводжує жінок із давнього шляхетного роду Коморовських. Однак після цього життя Терези докорінно змінюється: з настанням повні щось лихе наче вселяється в дівчину – і вона опритомнює на старому сокальському цвинтарі з кров’ю під нігтями та присмаком крові в роті...

  
 

Лайза Дженова «Синдром игнорирования»

Сара вважає себе успішною – Гарвардська школа бізнесу, кар’єра, гарний будинок, коханий чоловік, чудові діти. Ще один атрибут успіху – годинник «Картьє» на лівій руці завжди радує око. Одне, чого не вистачає це часу. Його Сарі катастрофічно не вистачає.

Та одного разу все змінилося. Після автокатастрофи у неї з’явилося безліч вільного часу. Її стан називають «синдром ігнорування»: мозок блокує інформацію про ліву частину тіла.

Як навчитися жити далі? Як знайти в собі сили визнати, що все, що здавалося колись важливим, насправді можливо ігнорувати.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека
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