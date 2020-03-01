Окультні технології, альбіноска та ігнор: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Володимир Кузнєцов «Заколот. Невимовні культи»
Цей роман створений на перетині наукової фантастики, космічної опери та лавкрафтіанського горору.
Окультні технології та Прадавні боги з іншого простору-часу. Війни в масштабі Сонячної системи та безосібні квантові інтелекти. Наскільки незмінною є людська сутність – і що здатне змінити її? Якою ціною можна здобути Свободу – і де поріг,за яким свобода перетворюється на нову неволю? В кінцевому підсумку, що є свобода волі, і чи існує вона взагалі?
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Дара Корній «Місяцівна»
Терезу кличуть Місяцівною за незвичну зовнішність, бо таких, як вона, - альбіносів – називають людьми Місяця. Мама Василина, прагнучи врятувати її після автомобільної аварії, передає старовинний оберіг – лунницю, що багато століть супроводжує жінок із давнього шляхетного роду Коморовських. Однак після цього життя Терези докорінно змінюється: з настанням повні щось лихе наче вселяється в дівчину – і вона опритомнює на старому сокальському цвинтарі з кров’ю під нігтями та присмаком крові в роті...
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Лайза Дженова «Синдром игнорирования»
Сара вважає себе успішною – Гарвардська школа бізнесу, кар’єра, гарний будинок, коханий чоловік, чудові діти. Ще один атрибут успіху – годинник «Картьє» на лівій руці завжди радує око. Одне, чого не вистачає це часу. Його Сарі катастрофічно не вистачає.
Та одного разу все змінилося. Після автокатастрофи у неї з’явилося безліч вільного часу. Її стан називають «синдром ігнорування»: мозок блокує інформацію про ліву частину тіла.
Як навчитися жити далі? Як знайти в собі сили визнати, що все, що здавалося колись важливим, насправді можливо ігнорувати.