Окультні технології, альбіноска та ігнор: що новенького почитати кременчужанам

Лайза Дженова «Синдром игнорирования»

Сара вважає себе успішною – Гарвардська школа бізнесу, кар’єра, гарний будинок, коханий чоловік, чудові діти. Ще один атрибут успіху – годинник «Картьє» на лівій руці завжди радує око. Одне, чого не вистачає це часу. Його Сарі катастрофічно не вистачає.

Та одного разу все змінилося. Після автокатастрофи у неї з’явилося безліч вільного часу. Її стан називають «синдром ігнорування»: мозок блокує інформацію про ліву частину тіла.

Як навчитися жити далі? Як знайти в собі сили визнати, що все, що здавалося колись важливим, насправді можливо ігнорувати.