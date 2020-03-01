У Кременчуці пройшов великий автопробіг до Дня Добровольця

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Фото: Артем Коваленко

14 березня у Кременчуці відбулися урочистості до Дня українського добровольця, яким шанують мужність та героїзм захисників незалежності України під час російсько-української війни. У Кременчуці захід організували міські ветеранські та волонтерські організації.

Урочистості розпочались об 11.00 у парку Ювілейному біля стели Героям АТО (навпроти Міського палацу культури), покладанням квітів до пам'ятного знаку героям АТО та хвилиною мовчання. На честь загиблих героїв пролунали залпи військового салюту.





Учасники заходу згадали трагічні події 2014 року, мужність і героїзм українських патріотів, які першими стали на захист України і продовжують боротися за її цілісність, незалежність і суверенітет. Перед присутніми виступили учасники військових подій на сході України - доброволець 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Качур та доброволець 8-ї окремої автомобільної санітарної бригади Олександр Оловаренко. Вони згадали всіх, хто в тяжкі роки початку неоголошеної війни допомагав добровольцям і українській армії та закликали українців до консолідації суспільства, щоб захистити державу, українську мову і відновити мир на рідній землі.

О 12.00 від МПК стартував патріотичний автопробіг, під час якого учасники провідали могили бійців. Він пройшов за маршрутом:

Міський палац культури – вул. Театральна – вул. Шевченка – вул. Ігоря Сердюка – вул. Перемоги – вул. Соборна – вул. Небесної сотні – Деївське кладовище – вул. Миколаївська – вул. Першотравнева – Мала Кохнівка – Горішні Плавні – полтавська траса – проспект Лесі Українки – Свіштовське кладовище – Петрівка – Піщане – площа Перемоги.





Нагадаємо, відзначати День добровольця в Україні почали у 2017 року. Постанову щодо створення нового свята Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року. Дату - 14 березня - визначили тому, що саме цього дня було сформовано перший добровольчий батальон, який рушив на передову. У Кременчуці перший День добровольця відзначили, крім іншого, ще й факельною ходою.



