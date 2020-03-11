«Кремінь» зіграв з «Вікторією» та взяв курс на чемпіонат України

Сегодня, 18:18 Просмотров: 381













































Фото: Артем Коваленко

Футбольний клуб «Кремінь» сьогодні, 14 березня, зіграв заключний матч в рамках підготовки до чемпіонату Першої ліги. Підопічні Сергія Свистуна на своєму полі прийняли «Вікторію» (Миколаївка, Сумська область), яка виступає в чемпіонаті України серед аматорів. Аматори з Сумщини напередодні у Горішніх Плавнях зіграли внічию з «Гірник-Спортом», а у Харкові лиш пенальті дозволило «Металісту 1925» вирвати перемогу у сумчан.

«Кремінь» - «Вікторія» - 1:3

«Кремінь»: Олійник (Закорський, 46), Клюс (Смірнов, 46), Курелєх, Бичков, Черниш (Грецайчук, 46), Пилипенко (Моцик, 46), Лобода (Бараннік, 46), Козлов (Алантьєв, 46), Астахов (Даниленко), Білоус (Янаков, 46), Кривенко (Куць, 46). Головний тренер: Сергій Свистун

«Кремінь» у гольовому матчі поступився «Вікторії» з рахунком – 1:3. Першими відкрили рахунок гості: на 18 хв потужним ударом гравець «Вікторії» відправив м’яч у дальню дев’ятку. На початку другого тайму суперник збільшив перевагу – 0:2. За кілька хвилин кременчужани скоротили відставання – відзначився Ігор Алантьєв. Проте остаточну крапку в матчі поставили гості з Миколаївки – 1:3.

На жаль, нашим хлопцям не вдалося перемогою привітати головного тренера «Кременя» Сергія Свистуна з Днем народження.

Попереду «Кремінь» проведе посилені тренування та готуватиметься до матчу в чемпіонаті. 22 березня «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийме півфіналіста Кубку України – «Минай».





Перший матч без глядачів





Через впровадження карантину на території України до 3 квітня матчі УПЛ, Першої та Другої ліг пройдуть без глядачів. Перші два матчі весняної частини чемпіонату «Кремінь» проведе без глядачів. Гра з «Минаєм» та виїзний матч у Краматорську відбудеться без підтримки вболівальників.









На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Виконавчий комітет Української асоціації футболу вирішив:

у період із 12 березня до 3 квітня 2020 року проводити матчі УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу без глядачів та за умови, що загальна чисельність усіх учасників матчу та осіб, задіяних у його організації та проведенні (в тому числі офіційних осіб матчу, офіційних представників команд, учасників матчу), не перевищуватиме 200 осіб із урахуванням додаткових обмежень, що можуть бути встановлені органами місцевого самоврядування у відповідних адміністративно-територіальних одиницях;

зобов’язати відповідних організаторів змагань призупинити проведення усіх змагань ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях у період із 12 березня до 3 квітня 2020 року;

доручити регіональним асоціаціям футболу прийняти рішення про призупинення або проведення без глядачів змагань обласного, районного та міського рівня у період із 12 березня до 3 квітня 2020 року з урахуванням рішень органів місцевого самоврядування у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

До уваги вболівальників «Кременя» - вхід на стадіон у день гри буде закритий. Тому клуб просить з розумінням віднестися до впровадження карантинних заходів. Журналісти потраплять на стадіон лише за умови попереднього отримання акредитації.





Для підтримки бойового духу команди давайте організуємо флешмоб. Для цього необхідно зробити цікаві фото з емблемою «Кременя» або записати відео зі словами підтримки команди. Фото та відео скидайте на Viber 098-71-354-21.