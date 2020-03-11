«Кремінь» зіграв з «Вікторією» та взяв курс на чемпіонат України

Футбольний клуб «Кремінь» сьогодні, 14 березня, зіграв заключний матч в рамках підготовки до чемпіонату Першої ліги. Підопічні Сергія Свистуна на своєму полі прийняли «Вікторію» (Миколаївка, Сумська область), яка виступає в чемпіонаті України серед аматорів. Аматори з Сумщини напередодні у Горішніх Плавнях зіграли внічию з «Гірник-Спортом», а у Харкові лиш пенальті дозволило «Металісту 1925» вирвати перемогу у сумчан.
«Кремінь» - «Вікторія» - 1:3
«Кремінь»: Олійник (Закорський, 46), Клюс (Смірнов, 46), Курелєх, Бичков, Черниш (Грецайчук, 46), Пилипенко (Моцик, 46), Лобода (Бараннік, 46), Козлов (Алантьєв, 46), Астахов (Даниленко), Білоус (Янаков, 46), Кривенко (Куць, 46). Головний тренер: Сергій Свистун
«Кремінь» у гольовому матчі поступився «Вікторії» з рахунком – 1:3. Першими відкрили рахунок гості: на 18 хв потужним ударом гравець «Вікторії» відправив м’яч у дальню дев’ятку. На початку другого тайму суперник збільшив перевагу – 0:2. За кілька хвилин кременчужани скоротили відставання – відзначився Ігор Алантьєв. Проте остаточну крапку в матчі поставили гості з Миколаївки – 1:3.
На жаль, нашим хлопцям не вдалося перемогою привітати головного тренера «Кременя» Сергія Свистуна з Днем народження.
Попереду «Кремінь» проведе посилені тренування та готуватиметься до матчу в чемпіонаті. 22 березня «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийме півфіналіста Кубку України – «Минай».
Через впровадження карантину на території України до 3 квітня матчі УПЛ, Першої та Другої ліг пройдуть без глядачів. Перші два матчі весняної частини чемпіонату «Кремінь» проведе без глядачів. Гра з «Минаєм» та виїзний матч у Краматорську відбудеться без підтримки вболівальників.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Виконавчий комітет Української асоціації футболу вирішив:
До уваги вболівальників «Кременя» - вхід на стадіон у день гри буде закритий. Тому клуб просить з розумінням віднестися до впровадження карантинних заходів. Журналісти потраплять на стадіон лише за умови попереднього отримання акредитації.