Графік руху автобусів до дачних ділянок у Кременчуці - для пенсіонерів безкоштовно

Сегодня, 08:08 Просмотров: 354 Комментариев: 1

Перелік маршрутів до садово-городніх масивів на 2020 рік

Перелік «дачних» маршрутів на 2020 рік опублікували в проєкті рішення виконкому. Згідно з Положенням про перевезення, безкоштовно до садово-городніх масивів у весняно-осінній період можуть дістатися кременчужани, яким законодавством встановлена пільга на проїзд. Для цього необхідно буде показати відповідне посвідчення. Перевезення повинні здійснюватись автобусами середньої та великої пасажиромісткості.





До дачних і садово-городніх кооперативів планують 17 маршрутів.





Перелік маршрутів до садово-городніх масивів на 2020 рік