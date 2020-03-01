Графік руху автобусів до дачних ділянок у Кременчуці - для пенсіонерів безкоштовно

Перелік «дачних» маршрутів на 2020 рік опублікували в проєкті рішення виконкому. Згідно з Положенням про перевезення, безкоштовно до садово-городніх масивів у весняно-осінній період можуть дістатися кременчужани, яким законодавством встановлена пільга на проїзд. Для цього необхідно буде показати відповідне посвідчення. Перевезення повинні здійснюватись автобусами середньої та великої пасажиромісткості.
До дачних і садово-городніх кооперативів планують 17 маршрутів.
Перелік маршрутів до садово-городніх масивів на 2020 рік
|
№
з/п
|
Маршрути перевезень
|
Довжина маршруту, км
|
Назва садівничого товариства
|
Кількість днів перевезень
|
1.
|
«Кременчук -
с. Романки»
|
30,9
|
СТ «Будівельник-2»
СТ «Псьол»
СТ «Квіти Кременчука»
СТ «Тепличний»
СТ «Горизонт»
СТ «Електрон»
СТ «Лаванда»
СТ «Білок»
СТ «Вікторія»
СТ «Надія»
СТ «Магістраль»
СТ «Улибка»
СТ «Відпочинок»
СТ «Кремінь»
СТ «Енергетик»
СТ «Локомотив»
СТ «Легенда»
СТ «Флора»
СТ «Вагонник-Кременчук»
СТ «Алмаз»
СТ «Бригантина»
СТ «Факел»
СТ «Тополь»
|
Два дні на тиждень
|
2.
|
«Кременчук - с. Чикалівка»
|
24,7
|
СТ «Колос-2»
СТ «Вагонобудівник-2»
СТ «Обувщик»
|
Два дні на тиждень
|
3.
|
«Кременчук - с. Самусіївка»
СТ «Світанок»
|
14,0
|
СТ «Волна»
СТ «Лиман»
СТ «Світанок»
|
Один день на тиждень
|
4.
|
«Кременчук - с. Самусіївка»
СТ «Чайка»
|
15,0
|
СТ «Чайка»
|
Один день на тиждень
|
5.
|
«Кременчук -СТ«Зелений Гай»
|
12,6
|
СТ «Росинка»
СТ «Колосок»
СТ «Зелений Гай»
|
Два дні на тиждень
|
6.
|
«Кременчук - Сади-2»
|
15,5
|
СТ «Дніпровський залів»
СТ «Польот»
СТ «Івки-2»
СТ «Лісовод»
СТ «Дружба»
СТ «Мечта-2»
СТ «Юність-1»
|
Два дні на тиждень
|
7.
|
«Кременчук - Сади-2»
СТ «Калина»
|
17,5
|
СТ «Берізка-1»
СТ «Наука»
СТ «Калина»
|
Два дні на тиждень
|
8.
|
«Кременчук - Сади-2»
СТ «Нафтомагістраль»
|
20,0
|
СТ «Дніпровський»
СТ «Нафтомагістраль»
|
Два дні на тиждень
|
9.
|
«Кременчук - с. Ламане»
|
35,0
|
СТ «Мрія»
|
Два дні на тиждень
|
10.
|
«Кременчук - с. Маламовка»
СТ «Троянда»
|
12,0
|
СТ «Лотос»
СТ «Троянда»
|
Один день на тиждень
|
11.
|
«Центр -
СТ «Граніт»
|
17,0
|
СТ «Висотник»
СТ «Агрохімік»
СТ «Силікатчик»
СТ «Факел-1»
СТ «Граніт»
|
Два дні на тиждень
|
12.
|
«Кременчук (зупинка просп. Полтавський) -
с. Дмитрівка»
|
20,0
|
СТ «Шляхмашівець»
СТ «Голубий вогник»
СТ «Колос»
СТ «Ландиш»
СТ «Углерод»
|
Два дні на тиждень
|
13.
|
«Кременчук - с. Кривуші»
СТ «Радуга»
|
7,3
|
СТ «Івушка»
СТ «Радуга»
СТ «Ягідка»
|
Один день на тиждень
|
14.
|
«Кременчук - с. Кривуші»
СТ «Весна»
|
7,3
|
СТ «Весна»
СТ «Фіалка»
|
Один день на тиждень
|
15.
|
«Кременчук (зупинка просп. Полтавський) - Велика Кохнівка»
СТ «Расцвет»
|
9,5
|
СТ «Озон-2»
СТ «Кооператор»
СТ «Озон-1»
СТ «Расцвет»
|
Два дні на тиждень
|
16.
|
«Кременчук -
СТ «Чумаки»
|
11,6
|
СТ «Здоров'я»
СТ «Сонячний
СТ «Вагонобудівник-1»
СТ «Чумаки»
|
Два дні на тиждень
|
17.
|
«Кременчук -
СТ «Строитель»
|
10,0
|
СТ «Зоря»
СТ «Строитель»
|
Один день на тиждень