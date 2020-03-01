Кременчуг

На вулиці Перемоги паркувати авто можна лише у певні дні

Сегодня, 09:03 Просмотров: 192

 

Рішення прийняли на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради 

У Кременчуці на вулиці Перемоги зупинка транспорту дозволена лише у певні дні. Рішення «Про організацію дорожнього руху автотранспорту по вулиці Перемоги на ділянці від вулиці Першотравневої до вулиці Соборної в м. Кременчуці» затвердили на засіданні міськвиконкому Кременчуцької міської ради.  


Згідно з рішенням забороняють зупинку транспортних засобів по вулиці Перемоги на ділянці від вулиці Першотравневої до вулиці Соборної в м. Кременчуці шляхом встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» з табличками 7.4.3 «Дні тижня» та 7.2.3, 7.2.4 «Зона дії» з обох сторін вулиці, а саме:

  • по вулиці Перемоги по ходу руху транспорту від вулиці Соборної до вулиці Першотравневої  шляхом встановлення дорожнього знаку 3.34 з табличкою 7.4.3 (понеділок, середа, п’ятниця, неділя);
  • по вулиці Перемоги по ходу руху транспорту від вулиці Першотравневої до вулиці Соборної  шляхом встановлення дорожнього знаку 3.34 з табличкою 7.4.3 (вівторок, четвер, субота).


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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога перекрытие дороги
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