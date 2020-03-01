На вулиці Перемоги паркувати авто можна лише у певні дні

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У Кременчуці на вулиці Перемоги зупинка транспорту дозволена лише у певні дні. Рішення «Про організацію дорожнього руху автотранспорту по вулиці Перемоги на ділянці від вулиці Першотравневої до вулиці Соборної в м. Кременчуці» затвердили на засіданні міськвиконкому Кременчуцької міської ради.





Згідно з рішенням забороняють зупинку транспортних засобів по вулиці Перемоги на ділянці від вулиці Першотравневої до вулиці Соборної в м. Кременчуці шляхом встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» з табличками 7.4.3 «Дні тижня» та 7.2.3, 7.2.4 «Зона дії» з обох сторін вулиці, а саме:

по вулиці Перемоги по ходу руху транспорту від вулиці Соборної до вулиці Першотравневої шляхом встановлення дорожнього знаку 3.34 з табличкою 7.4.3 (понеділок, середа, п’ятниця, неділя);

по вулиці Перемоги по ходу руху транспорту від вулиці Першотравневої до вулиці Соборної шляхом встановлення дорожнього знаку 3.34 з табличкою 7.4.3 (вівторок, четвер, субота).



