Кременчуг, Полтавщина

У поліції Полтавщини відбулися кадрові зміни

Сегодня, 12:12 Просмотров: 1 495 Комментариев: 1

 

Начальник обласної поліції представив особовому складу двох своїх заступників

Сьогодні, 6 березня, під час відеоселекторної наради, очільник поліції Полтавщини Іван Вигівський представив особовому складу двох тимчасово виконуючих обов’язки заступників начальника ГУНП в Полтавській області. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.


Зокрема, посаду т.в.о. заступника начальника ГУНП в Полтавській області - начальника слідчого управління підполковника поліції зайняв Артем Сергійович Родигін. До призначення працював заступником начальника слідчого управління поліції Миколаївської області.


У крісло т.в.о. заступника начальника ГУНП в Полтавській області - начальника кримінальної поліції полковника поліції сів Андрій Миколайович Гарастюк, який до цього був на посаді помічника начальника ГУНП в Миколаївській області.


 


Нагадаймо, 14 лютого у поліції Полтавщини змінився керівник. Замість полковника поліції Андрія Замахіна цю посаду обійняв полковник поліції Іван Вигівський. Із 2016 року працював заступником начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: полиция Полтавщина

Комментарии: 1

1 539
mangust-1:
Сегодня, 14:16

Приїхав керівник з миколаївщини і підтягує своїх,надійних і перевірених заступників.А що,наших полтавців на ці посади немає?Чи справи вести можна тільки зі своїми?Тоді передбачаються справи непублічні,а це вже викликає багато непростих запитань.


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