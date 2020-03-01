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Велодоріжок цього року в Кременчуці не буде

Сегодня, 13:03 Просмотров: 548 Комментариев: 4

 

Лише один тротуар планують обладнати розміткою для велосипедистів

У цьому році в Кременчуці велодоріжок не буде, про це повідомив кременчужанин Дмитро Желєзнов, який відправив зверенння віцемеру Кременчука Дмитру Кравченку. 


- Велодоріжок не буде. Але, відповідно до відповіді заступника міського голови Кравченка Д.В., по вул. Вадима Пугачова від проспекту Свободи до житлового будинку № 29 вул. Вадима Пугачова в Кременчуці, передбачено улаштування тротуарів з покриттям із тротуарної плитки з виділенням смуги руху для велосипедистів плиткою іншого кольору, - зазначив Дмитро згідно із відповіддю на звернення. 


 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: велосипедні доріжки велосипедист

Комментарии: 4

521
VsegdaProtiv:
Сегодня, 14:52

И не надо! Во Львове был на прошлой неделе, что велодорожки, что полосы для общественного транспорта... в результате весь город в пробке стоит.... а сбоку полоса постоянно пустая, "в ожидании автобуса"


-1
11
Nick:
Сегодня, 15:26

Тут только одно... надо чтоб Зеленский на велосипеде приехал. За одну ночь Виталька по всему городу велосипедные автобаны проложит.


+2
12
kobzar007:
Сегодня, 15:59

Может пусть лучше дороги и тротуары доделают! Нам эти велодорожки не горят!


+1
16
sergey.kovalenko:
Сегодня, 16:05

Мне кажется, в городе это явно не проблема первой важности, не выдумывайте....


0
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