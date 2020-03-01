Велодоріжок цього року в Кременчуці не буде

Лише один тротуар планують обладнати розміткою для велосипедистів
У цьому році в Кременчуці велодоріжок не буде, про це повідомив кременчужанин Дмитро Желєзнов, який відправив зверенння віцемеру Кременчука Дмитру Кравченку.
- Велодоріжок не буде. Але, відповідно до відповіді заступника міського голови Кравченка Д.В., по вул. Вадима Пугачова від проспекту Свободи до житлового будинку № 29 вул. Вадима Пугачова в Кременчуці, передбачено улаштування тротуарів з покриттям із тротуарної плитки з виділенням смуги руху для велосипедистів плиткою іншого кольору, - зазначив Дмитро згідно із відповіддю на звернення.