38 тисяч гривень за два місяці отримав нардеп Олексій Мовчан за оренду житла

Сегодня, 13:31 Просмотров: 686 Комментариев: 1

Загалом за останні два місяці народні депутати отримали понад 4 млн грн компенсації за житло

Народний депутат Олексій Мовчан, який представляє Кременчук та Кременчуцьий район, за останні два місяці отримав компенсація за житло. За даними документа оприлюдненого на сайті Верховної Ради України , Олексій Мовчан отримав за два місяці 38 754 грн.





Загалом 4 депутатам-мажоритарникам з Полтавщини виплатили компенсацію для оренди житла:

Андрій Боблях - 37 850

Костянтин Касай - 39 000 грн

Дмитро Нальотов - 20 150 грн

Олексій Мовчан - 38 754 грн

Зазначимо, що у списку не має ще одного народного обранця з Кременчука - Юрія Шаповалова.





Усього за січень-лютий 147 нардепів отримали компенсацію за житло в сумі понад 4 млн грн.







