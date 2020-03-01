38 тисяч гривень за два місяці отримав нардеп Олексій Мовчан за оренду житла

Народний депутат Олексій Мовчан, який представляє Кременчук та Кременчуцьий район, за останні два місяці отримав компенсація за житло. За даними документа оприлюдненого на сайті Верховної Ради України, Олексій Мовчан отримав за два місяці 38 754 грн.
Загалом 4 депутатам-мажоритарникам з Полтавщини виплатили компенсацію для оренди житла:
Андрій Боблях - 37 850
Костянтин Касай - 39 000 грн
Дмитро Нальотов - 20 150 грн
Олексій Мовчан - 38 754 грн
Зазначимо, що у списку не має ще одного народного обранця з Кременчука - Юрія Шаповалова.
Усього за січень-лютий 147 нардепів отримали компенсацію за житло в сумі понад 4 млн грн.