Кременчуг

Користувачів cігвеїв, гіробордів та гіроскутерів хочуть урівняти в правах з велосипедистами

Сегодня, 17:02 Просмотров: 217

Цю категорію учасників дорожнього руху хочуть назвати користувачами персонального легкого електротранспорту

На початку лютого у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №3023 щодо «легалізації» власників персонального легкого електротранспорту.


Автори законопроєкту до користувачів персонального легкого електротранспорту відносять осіб, які пересуваються з використанням одно-, дво- або триколісного механічного транспортного засобу, що приводиться в рух за допомогою електричного двигуна, окрім інвалідних колясок та велосипедів, обладнаних електродвигунами. Мова йде про такі засоби пересування як електричні скутери, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо.


Користувачі персонального легкого електротранспорту мають їздити лише по велосипедній доріжці або по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.


Під час пересування на, наприклад, гіроборді, особам заборонено говорити телефоном. У темну пору доби користувачі персонального легкого електротранспорту повинні виділити себе за допомогою світловідбивних елементів та мати увімкнений ліхтар. Також «за кермом» не можна перебувати нетверезими.


 

Джерело: goloszmin.org

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ПДД
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх