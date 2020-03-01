Користувачів cігвеїв, гіробордів та гіроскутерів хочуть урівняти в правах з велосипедистами

Сегодня, 17:02 Просмотров: 217

На початку лютого у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №3023 щодо «легалізації» власників персонального легкого електротранспорту.





Автори законопроєкту до користувачів персонального легкого електротранспорту відносять осіб, які пересуваються з використанням одно-, дво- або триколісного механічного транспортного засобу, що приводиться в рух за допомогою електричного двигуна, окрім інвалідних колясок та велосипедів, обладнаних електродвигунами. Мова йде про такі засоби пересування як електричні скутери, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо.





Користувачі персонального легкого електротранспорту мають їздити лише по велосипедній доріжці або по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.





Під час пересування на, наприклад, гіроборді, особам заборонено говорити телефоном. У темну пору доби користувачі персонального легкого електротранспорту повинні виділити себе за допомогою світловідбивних елементів та мати увімкнений ліхтар. Також «за кермом» не можна перебувати нетверезими.





Джерело: goloszmin.org