Кременчуг

Як працюватиме ЦНАП у період святкування 8 березня

Сегодня, 16:39 Просмотров: 189

 

Перегляньте графік роботи у вихідні дні

На цьому тижні на кременчужан чекає аж три вихідних у зв'язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. Тому Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці згідно статті 73 Кодексу законів про працю України буде працювати за зміненим графіком.


Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:

  • 7 березня – з 8.00 до 15.00;
  • 8, 9 березня – вихідні дні;
  • з 10 березня – робочі дні згідно графіка.

 

Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:

  • 7 березня – з 8.00 до 15.00;
  • 8, 9, 10 березня – вихідні дні;
  • з 11 березня – робочі дні згідно графіка.

 

Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:

  • 6 березня – з 8.00 до 16.00;
  • 7, 8, 9 березня – вихідні дні;
  • з 10 березня – робочі дні згідно графіка.

Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП выходные 8 Марта праздники график
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх