Як працюватиме ЦНАП у період святкування 8 березня

На цьому тижні на кременчужан чекає аж три вихідних у зв'язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. Тому Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці згідно статті 73 Кодексу законів про працю України буде працювати за зміненим графіком.
Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:
Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:
Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:
Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.