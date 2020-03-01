Як працюватиме ЦНАП у період святкування 8 березня

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На цьому тижні на кременчужан чекає аж три вихідних у зв'язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. Тому Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці згідно статті 73 Кодексу законів про працю України буде працювати за зміненим графіком.





Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:

7 березня – з 8.00 до 15.00;

8, 9 березня – вихідні дні;

з 10 березня – робочі дні згідно графіка.

Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:

7 березня – з 8.00 до 15.00;

8, 9, 10 березня – вихідні дні;

з 11 березня – робочі дні згідно графіка.

Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:

6 березня – з 8.00 до 16.00;

7, 8, 9 березня – вихідні дні;

з 10 березня – робочі дні згідно графіка.

Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.