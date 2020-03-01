«СелЛок» став чемпіоном Кременчука з футзалу серед ветеранів

Сегодня, 16:01 Просмотров: 471 Комментариев: 1







































































































































































Фото: Артем Коваленко

1 березня в спорткомплексі «Граніт» відбувся заключний матч чемпіонату Кременчука з футзалу серед ветеранів, де «ІнтерАвто» приймав «СелЛок». У напруженому протистоянні «СелЛок» вже у першому таймі показав, хто господар майданчика й відправив у ворота суперника 4 м'ячі без відповіді. У другому таймі команди грали на рівних, забивши по два м'ячі, проте «ІнтерАвто» не вдалося переломити хід гри на свою користь. Матч завершився з рахунком - 6:2, на користь «СелЛок».





«ІнтерАвто» - «СелЛок» - 2:6 (0:4)

Голи: Шишкін, Беляєв - Лупінос-2, Гуменюк-2, Улань, Жиніленко

«ІнтерАвто»: Чирочка, Кучій, Гошкевич, Шабашов, Загарій, Маньківськй, Стеценко, Шишкін, Петрушевський, Беляєв

«СелЛок»: Єльченко, Лупінос, Коваленко, Кушніренко, Круглий, Гуменюк, Козін, Хлань, Жиніленко, Поляков, Маньковський, Кудрявцев, Мисев.









Заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський подякував присутнім за видовищні поєдинки та хвилиною мовчання пом'янули ветеранів кременчуцького футболу.





Бронзовими призерами чемпіонату Кременчука з футзалу серед ветеранів став «Інтайм». Срібні нагороди завоювали футзалісти «ІнтерАвто»,









... а кубок вручили гравцям «СелЛок».









Кращими гравцями стали: