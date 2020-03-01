Кременчуг, Культура, ТЪ представляет

«Ишь ты, Масленица!»: Спалення Марени у Кременчуці з висоти польоту

Сегодня, 09:32 Просмотров: 1 235

 

Святкування Масляної завершилося феєричним фаєршоу та спаленням опудала

Етнофестиваль проводів зими і Колодія «Кременчуцька масляна» завершився феєричним фаєршоу та спаленням солом’яного опудала зими – Марени. 


Відгула Масляна: сотні кременчужан стали свідками спалення Марени


5
Автор: Альона Душенко Источник видео: Александр Климович
Теги: Масляна Масленица квадрокоптер
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх