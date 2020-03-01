У Кременчуці водій пропонував патрульним хабар (додано)

Сегодня, 09:53 Просмотров: 1 116 Комментариев: 2

У ніч на 1 березня за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Daimler Chrysler, за кермом якого перебував кременчужанин. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки сп’яніння. Щоб уникнути відповідальності за правопорушення, кременчужанин пропонував патрульним хабар. Порушника неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він наполягав на своєму. Відповідно, на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.





Патрульні оформили на водія адміністративні матеріали: за ч.1 ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП та за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки) КУпАП.





Додано: за інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, інформація зареєстрована у відділенні №1, дається юридична оцінка діям.



