Происшествия

У Кременчуці водій пропонував патрульним хабар (додано)

Сегодня, 09:53 Просмотров: 1 116 Комментариев: 2

 

Чоловік таким чином хотів, щоб інспектори «закрили очі» на його нетверезість

 

У ніч на 1 березня за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Daimler Chrysler, за кермом якого перебував кременчужанин. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки сп’яніння. Щоб уникнути відповідальності за правопорушення, кременчужанин пропонував патрульним хабар. Порушника неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він наполягав на своєму. Відповідно, на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.


Патрульні оформили на водія адміністративні матеріали: за ч.1 ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП та за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки) КУпАП.


Додано: за інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, інформація зареєстрована у відділенні №1, дається юридична оцінка діям.


5
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар взятка

Комментарии: 2

21
FanFootball:
Сегодня, 10:52

Мало, значит, предлагал!


+3
513
VsegdaProtiv:
Сегодня, 11:22

Какие несговорчивые нынче стали... челеендж у полиции что ли?


+1
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