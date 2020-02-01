Богдану Головашу з Кременчука присвоїли звання старшого лейтенанта

Сегодня, 14:05 Просмотров: 386 Комментариев: 1

Кременчужанину, офіцеру Військово-морських Сил України Богдану Головашу присвоїли чергове військове звання – старший лейтенант. Про це у фейсбуці повідомив керівник ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО, збройних сил, інвалідів війни, учасників бойових дій, локальних конфліктів і миротворчих місій та волонтерів» Володимир Поляков.



