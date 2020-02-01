Кременчуг

Богдану Головашу з Кременчука присвоїли звання старшого лейтенанта

Сегодня, 14:05 Просмотров: 386 Комментариев: 1

 

Втаємо Богдана з черговим військовим званням

Кременчужанину, офіцеру Військово-морських Сил України Богдану Головашу присвоїли чергове військове звання – старший лейтенант. Про це у фейсбуці повідомив керівник ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО, збройних сил, інвалідів війни, учасників бойових дій, локальних конфліктів і миротворчих місій та волонтерів» Володимир Поляков.


- Виховуємо справжніх офіцерів! Вітаємо нашого незламного земляка, офіцера ВМС України, який гідно пройшов випробування російським полоном, випускника Кременчуцького військового ліцею Богдана Головаша з присвоєнням чергового військового звання – старший лейтенант. Богдане, нових досягнень, численних перемог, а головне – віри в себе! Радіємо твоїм успіхам і віримо, що Кременчук ще пишатиметься твоїми адміральськими погонами! - йдеться у повідомленні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Богдан Головаш

Комментарии: 1

729
Angel737:
Сегодня, 15:44

Здоровья и Успехов Богдану.

Кременчужане им Гордятся!

Респект!


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