Туристи Потоківської громади підкорили «грозову гору»

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На початку 2020 року дуже символічно здійснити зимове сходження на вершину Петрос, висотою 2020 метрів

Мешканці Потоківської громади, 23 лютого, здійснили зимове сходження на вершину Петрос, висотою 2020 метрів. Про це йдеться на сторінці Потоківської сільської ради.









Цей Чорногірський двотисячник підкорили досвідчені туристи - жителі Потоківської громади: Євгеній Прядко, Олександр Бондарчук, Євгеній Фисан, Юрій Білаш та туристи з Києва. Петрос випробовувала на міцність своїх підкорювачів штормовим вітром та хуртовиною. Недарма її називають «грозовою горою» і вважають однією з найбільш небезпечних.







Завдяки чудовій підготовці та поставленій меті, туристам вдалось подолати всі випробування на шляху до вершини.



