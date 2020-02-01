Ревівка в очікуванні зеленого автобусу, який маневруватиме вузькими вулицями

Сегодня, 15:06 Просмотров: 502

На Ревівку ходитиме багатомісний автобус у звичайному режимі, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





За словами начальника управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Руслана Івашини, на прохання жителів Ревівки щодо збільшення місткості автобуса, що працює на маршруті № 1 «Ревівка – центр міста».





З підприємством ПП «Євротранссервіс» , яке обслуговує цей маршрут, досягли домовленості придбати багатомісний автобус.









Автобус працюватиме у звичайному режимі, вартість проїзду у ньому становитиме 4 грн, а для пільговиків - безкоштовно. Крім того, автобус обладнаний пандусом для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.





Директор ПП «Євротранссервіс» Олег Кагал зазначає, що цей автобус розрахований на 76 місць – 26 сидячих та 50 стоячих. Він зауважив, що купували його, враховуючи особливості даного мікрорайону. Цей автобус має довжину 10 метрів, в той час, як інші багатомісні автобуси - 14-16 метрові, тож він зможе добре маневрувати вузькими вулицями.