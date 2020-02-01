Кременчуг, Культура, Кременчуг

Шаман, відьма та планшет: що новенького почитати кременчужанам

Сегодня, 10:31 Просмотров: 238

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

  

 

Борис Крамер «Зламані сходи»

Життя Юрія Холоденка пішло шкереберть після смерті матері. Її останнім проханням було знайти батька, який зник понад сорок років тому. Поїхав на полювання й не повернувся – ось все, що було відомо Юрієві. А ще – тоді слідчий капітан Шаман сходив пішки весь ліс навколо озера, не знайшовши жодних слідів. Минуло сорок років, і єдина зачіпка, яку має Юрій, дивна касета, на якій записано випадкову розмову двох коханців. Та як це стосується справи? За самим Юрієм починають стежити. І єдиний, хто здатен допомогти, - старий міліціонер Шаман. Можливо, слідчому відомо про цю справу набагато більше, аніж здається.

Олена Печорна «Химерниця»

Микола – очільник провінційного містечка, місцевий «князьок», улюбленець долі. Та що він робить тут, у хаті старої відьми Шептулихи? Вона – його остання надія на порятунок доньки. Двоє найближчих друзів Миколи вже втратили найдорожчих. Тепер його черга. Але замість старої його зустрічає дивне дівча – химерниця, «що думки читає». Звідки вона взялася?

Доля не знає випадковостей. Колись Микола та його друзі вчинили страшну наругу. Вони забрали те, що їм не належало. І час поновлювати рівновагу. Час віддавати. Тільки щира жертва врятує доньку. Чим заплатить батько за власні гріхи? І ким насправді є та, яку потайки називають химерницею?

   
 

За нашого часу телефон є не лише засобом спілкування. У маленькому пристрої міститься цілий світ – загадковий і незрозумілий для представників старшого покоління. Щоб не просити дітей та онуків пояснити, що означає оця галочка й оте «віконце», пропонуємо завітати до бібліотеки та ознайомитися з книгою

«Планшет, смартфон для тех, кому за…».

Ця книга допоможе легко та просто освоїти смартфон і планшет. Хочете бути у курсі всіх новин, вільно спілкуватися з друзями, які зараз перебувають за кордоном, користуватися адміністративними та соціальними послугами, не виходячи з дому?

Це видання зарадить з першими практичними кроками й відкриє перед вами широкі можливості в роботі з планшетом і смартфоном.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека
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