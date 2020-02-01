Шаман, відьма та планшет: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Борис Крамер «Зламані сходи»
Життя Юрія Холоденка пішло шкереберть після смерті матері. Її останнім проханням було знайти батька, який зник понад сорок років тому. Поїхав на полювання й не повернувся – ось все, що було відомо Юрієві. А ще – тоді слідчий капітан Шаман сходив пішки весь ліс навколо озера, не знайшовши жодних слідів. Минуло сорок років, і єдина зачіпка, яку має Юрій, дивна касета, на якій записано випадкову розмову двох коханців. Та як це стосується справи? За самим Юрієм починають стежити. І єдиний, хто здатен допомогти, - старий міліціонер Шаман. Можливо, слідчому відомо про цю справу набагато більше, аніж здається.
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Олена Печорна «Химерниця»
Микола – очільник провінційного містечка, місцевий «князьок», улюбленець долі. Та що він робить тут, у хаті старої відьми Шептулихи? Вона – його остання надія на порятунок доньки. Двоє найближчих друзів Миколи вже втратили найдорожчих. Тепер його черга. Але замість старої його зустрічає дивне дівча – химерниця, «що думки читає». Звідки вона взялася?
Доля не знає випадковостей. Колись Микола та його друзі вчинили страшну наругу. Вони забрали те, що їм не належало. І час поновлювати рівновагу. Час віддавати. Тільки щира жертва врятує доньку. Чим заплатить батько за власні гріхи? І ким насправді є та, яку потайки називають химерницею?
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За нашого часу телефон є не лише засобом спілкування. У маленькому пристрої міститься цілий світ – загадковий і незрозумілий для представників старшого покоління. Щоб не просити дітей та онуків пояснити, що означає оця галочка й оте «віконце», пропонуємо завітати до бібліотеки та ознайомитися з книгою
«Планшет, смартфон для тех, кому за…».
Ця книга допоможе легко та просто освоїти смартфон і планшет. Хочете бути у курсі всіх новин, вільно спілкуватися з друзями, які зараз перебувають за кордоном, користуватися адміністративними та соціальними послугами, не виходячи з дому?
Це видання зарадить з першими практичними кроками й відкриє перед вами широкі можливості в роботі з планшетом і смартфоном.