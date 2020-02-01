114 прокурорів Полтавщини з понеділка розпочнуть атестацію

Сегодня, 10:10 Просмотров: 333 Комментариев: 2

З 2 до 5 березня у Києві відбудеться атестація прокурорів регіональних прокуратур. Це наступний етап реформи органів прокуратури України, що розпочалася минулого року. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.





Процес атестації буде однаковим для усіх прокурорів та аналогічним процедурі атестації в Офісі Генерального прокурора. Він складатиметься з трьох етапів, а саме: тестів на знання законодавства і загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією.





Бажання пройти атестацію та приєднатися до нової прокуратури виявили 114 прокурорів апарату прокуратури Полтавської області, зокрема і прокурор області Ярослав Голинський.

- Мета реформи – це створення нової ефективної прокуратури, працівники якої користуватимуться повагою у суспільстві. А тому і кожен прокурор, і будь-яка людина, які прагнуть працювати у новоствореному відомстві, спочатку повинні довести свій професіоналізм та добропорядність, - зазначив Ярослав Голинський.





Також атестацію пройдуть прокурори військової прокуратури Центрального регіону. Участь у першому етапі атестації візьмуть 52 прокурори апарату ВП ЦРУ та 82 прокурори регіонів, тобто усі 134 військових прокурори Центрального регіону готові працювати у новій прокуратурі.