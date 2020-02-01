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Для траспортування ймовірних хворих на коронавірус виділили санітарний гелікоптер

Сегодня, 11:01 Просмотров: 529 Комментариев: 1

 

Повітряний траспорт нестиме цілодобове чергування на авіаційному майданчику ДСНС

Для траспортування ймовірних інфекційних хворих на коронавірус виділили санітарний багатофункціональний вертоліт-трансформер Мі-8МТВ-1, інформацію про це оприлюднила пресслужба ГУ ДСНС України у Полтавській області.


Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, гелікоптер на умовах безоплатного контракту передала авіакомпанія «Українські вертольоти».


- Він обладнаний медичним модулем з повним комплектом устаткування для екстреної медичної допомоги та підтримки життєдіяльності, зокрема, ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, а також знезаражувальним душем, - розповів Арсен Аваков.


Санітарний вертоліт нестиме цілодобове чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території України.


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС Источник видео: MNS GOV.UA
Теги: коронавирус вертолет ДСНС

Комментарии: 1

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Daniel Mroz:
Сегодня, 11:09

Когда увидел первое фото, то и первая мысль - неужели будут транспортировать с применением внешней подвески ? smile


+1
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