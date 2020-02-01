Для траспортування ймовірних хворих на коронавірус виділили санітарний гелікоптер

Для траспортування ймовірних інфекційних хворих на коронавірус виділили санітарний багатофункціональний вертоліт-трансформер Мі-8МТВ-1, інформацію про це оприлюднила пресслужба ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, гелікоптер на умовах безоплатного контракту передала авіакомпанія «Українські вертольоти».
Санітарний вертоліт нестиме цілодобове чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території України.