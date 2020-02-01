Стало відомо, скільки мерія заплатить ФОПам та ПП за «Кременчуцьку масляну»

Сегодня, 09:03 Просмотров: 596

На цей раз Кременчук гулятиме скромніше, ніж на Новий рік – на суму близько 300 тисяч гривень

Виконком Кременчуцької міської ради уклав низку угод на забезпечення заходів під час проведення етнодійства проводів зими та Колодія «Кременчуцька масляна», що відбудеться 28 та 29 лютого.





Так, три угоди укладено з ФОП Ісакієв на сцену, звук та світло. Загальна сума підрядів ФОПа, з яким мерія співпрацює постійно, склала 175 тис грн. Розважальні заходи забезпечить ПП «Перша концертна агенція», яка теж стала постійним підрядником мерії. Усі угоди (на загальну суму 245 тис грн) укладені на прямих допорогових закупівлях – без тендерів.





Послуга Виконавець Сума Технічне забезпечення заходів звукопідсилюючим та сценічним музичним обладнанням ФОП Ісакієв 90000 Технічне забезпечення заходів сценічною конструкцією ФОП Ісакієв 50000 Послуги з технічного забезпечення заходів освітлювальним сценічним обладнанням ФОП Ісакієв 35000 Послуги з організації заходів під час проведення етнодійства ПП «Перша концертна агенція» 70000 Разом 245000

Крім того, виконком уклав угоди на декор до заходів на суму 79,95 тис грн з ФОП Свергун, договір передбачає забезпечення трьох заходів – Масляної, Дня міста та Нового року.





Ще є угода з ФОП Михайловою на професійні дизайнерські послуги на рік, загальна сума угоди 100 тис грн.





Таким чином, Масляна обійдеться кременчужанам у суму близько 300 тис грн.





Нагадаємо, зустріч Нового року обійшлася в понад мільйон.