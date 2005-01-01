У Котелевському районі на згарищі знайшли тіло пенсіонерки

Сегодня, 09:29 Просмотров: 229

23 лютого у селищі міського типу Котельва сталася пожежа у житловому будинку. За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, вогонь знищив дерев'яне перекриття на площі 30 квадратних метрів, двоє дверей, п'ять вікон, меблі, телевізор. Пошкоджено внутрішнє облицювання стін на площі 60 квадратних метрів.





На місці пожежі виявили тіло 69-річної господарки. Тіло направили в морг Котелевської центральної районної лікарні для встановлення причини загибелі.





Причина пожежі встановлюється.