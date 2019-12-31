Святкування Нового року обійдеться Кременчуку в понад мільйон гривень: на що його витратять

Сегодня, 09:03 Просмотров: 701

Розважальні заходи у цій сумі поки що не фігурують, тож, можливо, вона й збільшиться

На підготовку та проведення новорічних свят Кременчук витратить понад мільйон гривень. Ми порахували витрати усіх кременчуцьких замовників (тобто розпорядників бюджетних коштів) на сцену, освітлення, ілюмінацію, подарунки тощо відповідно до звітів про укладені договори в системі ProZorro. Усі витрати допорогові закупівлі, тобто тендери не проводилися – з постачальниками товарів та послуг укладалися прямі договори.









У звітах ми поки що не бачимо витрат на розважальні заклади – імовірно, загальна сума ще може збільшитися, коли звіти з’являться у ProZorro.





Мільйон: це багато чи мало? До розмаху Харкова, нам, звісно, далеко. Так, за інформацією порталу DoZorro, на ілюмінацію однієї з вулиць Харків витратить 17 млн грн. Ще 4,6 млн грн піде на новорічні прикраси.





Проте варто враховувати, що святкову ілюмінацію та прикраси Кременчук купував у попередні роки, і це збереглося. У цьому році, в основному, використовується набуте раніше. Лише докупили трохи гірлянд та з обновок - світлова скульптура Святого Миколая.









Основні ж витрати – сцена, її оформлення та звук. І тут кременчуцькі замовники залишаються вірними собі: щоб не перевищувати поріг у 200 тисяч гривень для товарів та послуг, окремо замовляють послуги із забезпечення сценічними конструкціями, світлодіодним екраном та звукопідсилюючою апаратурою. Разом ці послуги, замовлені у листопаді-грудні в одного ФОПа Ісакієва затягнули на 365 тис грн, тож якби їх не ділили, слід було б проводити тендер. Замовниками сцени та екрану виступив виконком Кременчуцької міськради, звук замовив комунальний заклад культури «Славутич» (ансамбль).





Що купили ціна, грн замовник виконавець Послуги з дизайну в рамках святкування різдвяних і новорічних свят 26740 виконком ФОП Михайлова Послуги з перевезення у рамках проведення заходів до Новорічних та Різдвяних свят 15000 виконком ФОП Стецюра Послуги з технічного забезпечення заходів світлодіодним екраном 143000 виконком ФОП Ісакієв Послуги з технічного забезпечення заходів сценічною конструкцією 130000 виконком ФОП Ісакієв Фурнітура різна (декор до новорічних та різдвяних свят) 20150 виконком ФОП Свергун Кейтерингові послуги на період проведення заходів до Дня Святого Миколая та Нового року 15750 виконком ФОП Лур'є Технічне забезпечення сценічними конструкціями для монтажу та експлуатації світлодіодного екрану під час проведення Новорічних та Різдвяних свят 40000 управління культури і туризму ФОП Костенко Технічне забезпечення світлодіодним екраном Новорічних та Різдвяних свят 115000 управління культури і туризму ФОП Костенко Фурнітура різна (набір новорічний) 1020 управління культури і туризму ПП Батюк Послуги по технічному забезпеченню заходів звукопідсилюючим обладнанням під час проведення Новорічних та Різдвяних свят 92000 КЗК "Славутич" ФОП Ісакієв Новорічні дитячі подарунки (солодощі), 6 тис. шт. 198000 управління у справах сімей та дітей ТОВ Укрпромінвест-Полтава Металева конструкція для розміщення охорони (біля світлового фонтану) 76000 КП "Благоустрій Кременчука" ПП Горобець Світлова конструкція Миколай 48384 КП "Благоустрій Кременчука" ФОП Береза Світильники та освітлювальна арматура (гірлянда-ланцюжок, 25 шт) 52189 КП "Благоустрій Кременчука" ТОВ Ледлайн Разом 973233





Готуй ялинку в березні…

Ми знайшли ще одне кременчуцьке ноу-хау. Готуватися до новорічних свят місто почало… із березня цього року. Так, управління культури і туризму 1 березня 2019 року уклало дві угоди з ФОП Костенко, предмети закупівлі називалися так:

Технічне забезпечення сценічними конструкціями для монтажу та експлуатації світлодіодного екрану під час проведення Новорічних та Різдвяних свят на площі Перемоги м.Кременчука (на 40 тис грн);

Технічне забезпечення світлодіодним екраном Новорічних та Різдвяних свят на площі Перемоги м.Кременчука (на 155 тис грн).

У ProZorro розміщені й ці весняні новорічні угоди, термін надання послуг – з 1.03.19 року по 31.12.19 року. Тож не виникає сумніву, що йдеться не про зустріч 2019 року, оплачену постфактум, а саме про нинішні свята.





Але у грудні на такі самі послуги уклав угоду виконком, підприємець інший – ФОП Ісакієв (див. таблицю), а місце поставки послуг те саме – площа Перемоги, 2. Чому одну й ту саму послугу замовили двічі? На жаль, саму угоду виконкому з ФОП Ісакієв ми не бачимо – лише звіт, і ми підготували запит, аби з’ясувати цю загадку.





За даними ProZorro ми склали таблицю, що і в кого замовляли до новорічних свят. Вийшло 972 тис грн. Але, схоже, це не всі витрати, бо деякі послуги із забезпечення міських свят міське управління культури та туризму замовляло вкупі: на чотири заходи одразу, на які самі – інформації у звітах немає. Договори розміщені без додатків (специфікації). Крім цього, є ще три угоди на послуги "оптом".













Оскільки новорічні свята не обходяться без піротехнічних та сценічних ефектів та святкового тематичного оформлення, то у підсумку місто й витратить мільйон на Новий рік.





Схоже, гуляти на мільйон - це стандарт для кременчцьких свят.



