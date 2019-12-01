Происшествия

В субботу в центре Кременчуга сгорел микроавтобус

Сегодня, 08:06 Просмотров: 1 070

 

Никто не пострадал

28 декабря в центре Кременчуга сгорел микроавтобус Toyota Hiace. Как сообщает пресслужба Кременчугского горрайонного управления ГСЧС, сообщение о пожаре на площади Победы поступило в 19.30, локализировать огонь удалось в 19.45, а ликвидировать - в 19.51.


Огонь уничтожил: отсек двигателя полностью, фары, передний бампер, левое и правое крыло, капот, правое боковое стекло, лобовое стекло, левое переднее колесо. Поврежден салон автомобиля, правое переднее колесо, левые и правые передние дверцы.


Убытки и причина пожара устанавливаются.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: горел автомобиль
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