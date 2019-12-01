В субботу в центре Кременчуга сгорел микроавтобус

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28 декабря в центре Кременчуга сгорел микроавтобус Toyota Hiace. Как сообщает пресслужба Кременчугского горрайонного управления ГСЧС, сообщение о пожаре на площади Победы поступило в 19.30, локализировать огонь удалось в 19.45, а ликвидировать - в 19.51.





Огонь уничтожил: отсек двигателя полностью, фары, передний бампер, левое и правое крыло, капот, правое боковое стекло, лобовое стекло, левое переднее колесо. Поврежден салон автомобиля, правое переднее колесо, левые и правые передние дверцы.





Убытки и причина пожара устанавливаются.