У лотереї «Кременчук» поступився «Донбасу»

Вчера, 20:18 Просмотров: 436

Сьогодні, 29 грудня, в Дружківці відбувся центральний і заключний матч в 2019 році поєдинок 24-го туру УХЛ-Парі-Матч. «Донбас» приймав на своєму майданчику лідера турнірної таблиці «Кременчук». Підопічні Сергія Вітера перервали переможну серію «городян», яка налічувала 11 матчів. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





«Донбас» - «Кременчук» 3:2 ПБ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - Пукс (Созонов - Орлов), 5:13, 1:1 - Мільохін (Пангелов-Юлдашев), 25:29, 1:2 - Бондарук (Бобрусов), 26:42, 2:2 - Коренчук

(Васильєв - Шишлянніков), 37:53, 3:2 - Мельохин 60:00Б.

Донбас: Горячевських (Качула); Колесніковс - Гончаров, Ігнатенко - Романенко, Большаков - Пангелов-Юлдашев (А), Григор'єв - Жовнір; Шишлянніков - Карамнов - Васильєв, Лялька (К) - Разумов - Нікіфоров, Мілёхін - Подзіньш - Коренчук (А), Карпенко - Мазур - Костіков.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Александров ; Бондарук - Серанов -

Кисельов (К), Созонов - Пукса (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олійник - Варава









Обидві команди в першому періоді продемонстрували неоднозначний хокей. Все, що запам'яталося - це гол забитий Олександром Пуксою, після помилки захисників «Донбасу». А також суперсейв від В'ячеслава Новицького, після кидка Максима Разумова.



Другий період порадував любителів хокею трьома шайбами. Спочатку, на 26 хвилині, рахунок в матчі зрівняли донеччани. Микита Мельохин, забив курйозний гол, зігравши на добиванні. Після його кидка з гострого кута, шайба влучила у стійку воріт і, відлетівши в спину Новицького, закотилася в ворота. Через хвилину «Кременчук» знову вийшов вперед. Цього разу, нападник гостей, скориставшись помилкою воротаря «Донбасу», закинув шайбу - 1:2.



Після пропущеного гола, господарі змогли перехопити ініціативу, і за 10 хвилин створити чотири 100% гольові моменти, які не реалізували. І, тим не менш, за 2 хвилини до кінця періоду Ілля Коречнук зрівняв рахунок в матчі - 2:2.



У третьому ігровому відрізку обидві команди не змогли закинути не однієї шайби. Свою надійність і вміло продемонстрували воротарі -

Горячевських і Новицький, через які, хокеїсти були змушені перейти в овертайм.



У додатковій п'ятихвилинці ближче до перемоги були хокеїсти «Кременчука», але господарі змогли вистояти і перевести зустріч в серію

буллітів, яку і виграли. Точним кидком відзначився Микита Мельохин. Таким чином, після домашньої перемоги, «Донбас» знову вийшов на друге місце, посунувши херсонський «Дніпро» на третє. «Кременчук» продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату.





Наступний свій поєдинок «Кременчук» зіграє 9 січня, на виїзді. Суперником буде «Білий Барс».