Цьогоріч Кременчук відзначає кілька ювілеїв: перший міст та чеський пивзавод

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Вчений секретар Кременчуцького краєзнавчого музею Олена Коваленко підготувала календар пам’ятних дат в історії Кременчука на 2020 рік.





- Ніхто не стане сперечатися, що наше життя підпорядковане багатьом факторам, один з яких – календар. Інколи ми самі над собою посміюємося: у нас «датська» психологія – значна частина наших досліджень, публікацій, загальнодержавних, релігійних і побутових свят пов’язана з датами. Отже, для тих, кого цікавить історія Кременчука, пропонуємо декілька ювілейних та «круглих і напівкруглих» дат, - зазначила Олена Коваленко.





Видатні події





470 років тому, у 1550 році, посол Великого князівства Литовського у Кримському ханстві, відомий під літературним псевдонімом Михалон Литвин, звертає увагу свого уряду на потребу укріпити Кременчук як форпост проти татар.





255 років тому, у березні 1765 року, Кременчук призначено центром Новоросійської губернії замість фортеці Св. Єлизавети.









250 років тому, у 1770 році, був побудований перший наплавний міст, який з’єднував Кременчук і Крюків. Його зображення є на картині художника Й.Мюнца.









175 років тому, у 1845 році, сталася найбільша повінь ХІХ століття в Кременчуці. Рівень води в Дніпрі піднявся на 668 см. На знаменитій Скелі-реєстрі можна знайти цю позначку.





120 років тому, у 1900 році, в Кременчуці засновано фабрику цукерок та пряників, власником якої був такий собі Свєт Б.Ф.





115 років тому, у 1905 році, засновано чеський пивоварний завод Главачека А.Ф. У фондах нашого музею зберігається пляшка з-під продукції цього підприємства.









100 років тому, 7 лютого 1920 року, у Кременчуці відбувся перший суботник.





100 років тому, 2 березня 1920 року, у Кременчуці націоналізовано театр «Колізей». Довоєнне фото зберегло для нас вигляд порталу цього закладу.









60 років тому, навесні 1960 року, закладено Придніпровський парк.









55 років тому, у березні 1965 року, стала до дії перша черга заводу технічного вуглецю.





45 років тому, 3 березня 1975 року, були утворені Автозаводський та Крюківський райони Кременчука.



Видатні особистості





255 років тому, у 1765 році, у Кременчуці народився Ромадановський Семен Андрійович, винахідник, який розробив проект підводного човна.





210 років тому, у 1810 році, в Кременчуці народився Крендовський Євграф Федорович, живописець, мав у Кременчуці свою власну художню школу. Є автором картини, на якій зображена будівля Кременчуцького інтендантства.









185 років тому, 26 березня 1835 року, в Кременчуці народився Литовченко Олександр Дмитрович, живописець, академік Академії мистецтв Петербурга. Його ім’я зараз носить міська художня школа.









125 років тому, 21 березня 1895 року, народився Утьосов Леонід Йосипович, артист естрадного співу і кіноактор. Розпочав свою творчу кар’єру у Кременчуці в театрі мініатюр 18-річним юнаком.









80 років тому, 10 квітня 1940 року, народився Галушкін Володимир Миколайович, тренер з боксу.









75 років тому, 20 квітня 1945 року, народився Черепанов Олександр Павлович, художник, член Національної спілки дизайнерів України та Національної спілки художників України.









50 років тому, 2 квітня 1970 року, народився Кукса Олег Володимирович (1970-2015). Солдат, старший розвідник-телеграфіст, командир розвідувального відділення розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади. У загальнодержавному списку втрат Збройних Сил України зареєстрований під номером 2807.









45 років тому, 15 березня 1975 року, народився Пугачов Вадим Володимирович (1975-2015), молодший сержант, старший водій 92-ї окремої механізованої бригади. У загальнодержавному списку втрат Збройних Сил України зареєстрований під номером 2471.









30 років тому, 26 лютого 1990 року, народився Шевченко Дмитро Іванович (1990-2014), заступник командира бойової машини – навідник-оператор 2 механізованого відділення 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону в/ч ПП В2830. У загальнодержавному списку втрат Збройних Сил України зареєстрований під номером 237.









З часом продовжимо разом гортати сторінки видатних дат Кременчука 2020 року.