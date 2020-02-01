Происшествия

У Кременчуці на День Святого Валентина розгромили квітковий кіоск (додано)

Сегодня, 13:01 Просмотров: 2 091 Комментариев: 3

 

Поліція дає юридичну оцінку хуліганським діям

 

Сьогодні, 14 лютого, редакції «Телеграфа» стало відомо, що у Кременчуці, на Раківці, розгромили квітковий кіоск.


Інформацію про пошкодження майна 14 лютого підтвердили в пресслужбі Кременчуцького відділу поліції. Правоохоронці дають юридичну оцінку хуліганським діям та спілкуються з власниками ятки.


Додано: у пресслужбі Кременчуцького відділу поліції повідомили, що до правоохоронців звернулася власниця одного з квіткових магазинів щодо пошкодження майна на території крамниці невідомими особами. Наразі відомо, що у власниці є конкуренція з іншою жінкою, з якою у них були цивільно-правові відносини. Конфлікти раніше виникали.


Попередня правова кваліфікація - хуліганство. Від власниці магазину є заява. Серед «потерпілих» лише вазони.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: h.kremenchug
Теги: Раківка Раковка киоск

Комментарии: 3

261
Кавоман:
Сегодня, 13:23

Це що, пообіцяв жінці квіти, а гроші пробухав? 


-10
2 387
ИМХО:
Сегодня, 14:21

Цитата: Кавоман

Це що, пообіцяв жінці квіти, а гроші пробухав? 

это называется - сорванная торговля на один день (день "жирный", таких в году аж... три). В итоге, пока полиция занимается разбирательство , клиенты идут к другой известной тётке.


+6
936
hunter:
Сегодня, 15:36

Наразі відомо, що у власниці є конкуренція з іншою жінкою, з якою у них були цивільно-правові відносини.

Цивільно-правові відносини: майнові відносини, особисті немайнові відносини.

Майнові права, що належать суб'єктам інтелектуальної власності, зможуть передаватися повністю чи частково іншій особі за договором, а також у порядку спадкування.

Особисті немайнові права – це такі блага, які не мають грошової чи будь-якої іншої майнової оцінки. Такі права: – утворюються у духовній сфері життя суспільства, не мають майнового змісту і не підлягають грошовій оцінці; – мають особистий характер.

 

Редакция так кто же эти две женщины???Бывшие партнеры по бизнесу или по личной жизни?


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