У Кременчуці на День Святого Валентина розгромили квітковий кіоск (додано)

Сегодня, 13:01 Просмотров: 2 091 Комментариев: 3

Сьогодні, 14 лютого, редакції «Телеграфа» стало відомо, що у Кременчуці, на Раківці, розгромили квітковий кіоск.





Інформацію про пошкодження майна 14 лютого підтвердили в пресслужбі Кременчуцького відділу поліції. Правоохоронці дають юридичну оцінку хуліганським діям та спілкуються з власниками ятки.





Додано: у пресслужбі Кременчуцького відділу поліції повідомили, що до правоохоронців звернулася власниця одного з квіткових магазинів щодо пошкодження майна на території крамниці невідомими особами. Наразі відомо, що у власниці є конкуренція з іншою жінкою, з якою у них були цивільно-правові відносини. Конфлікти раніше виникали.





Попередня правова кваліфікація - хуліганство. Від власниці магазину є заява. Серед «потерпілих» лише вазони.