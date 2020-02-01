Боксер Сергій Радченко зійдеться на ринзі зі Шпилькою

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Кременчуцький боксер Сергій Радченко (7-5, 2 КО) проведе черговий бій на професійному ринзі. 7 березня у Польщі наш боксер зійдеться на ринзі з колишнім претендентом на чемпіонський титул поляком Артуром Шпилькою (23-4, 16 КО). Поляк повертається до витоків - продовжить кар'єру в рамках крузервейт (до 90,7 кг). Шпилька провів в цій вазі 5 перших поєдинків на професійному рингу, після чого піднявся в супертяжі (понад 90,7 кг).



За даними RingPolska, поєдинок Шпилька-Радченко пройде в рамках шоу Boxing Night 10 від промоутера Ендрю Васілевський (KnockOut Promotions) в Ломжа (Польща).





Сергій Радченко вже тричі виступав в Польщі - тричі поступався місцевим бійцям. Запам'ятався тамтешнім уболівальникам тим, що в лютому 2018 року впустив і ледь не вирвав перемогу у місцевого ексчемпіона світу Кшиштофа Гловацькі.







