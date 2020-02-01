У Горішніх Плавнях через необережність зі свічкою почалася пожежа у квартирі

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Сьогодні, 13 лютого, о 6.45 на 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі житлового будинку на проспекті Героїв Дніпра. Про це повідомляє Горішньоплавнівський міський сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області.





Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Пожежу ліквідували о 7.10. Вогонь знищив побутові речі, меблі.





Загиблих немає, травмований 70-річний власник квартири. Рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря і передали медикам. Характер травм встановлюється.





Пожежа виникла через необережність під час використання свічки.