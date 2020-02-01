Мерія Кременчука оголосила конкурс на 5 автобусних маршрутів, скільки авто й куди має ходити

Сегодня, 08:33 Просмотров: 862 Комментариев: 2

Виконком оприлюднив умови конкурсу, одна з них - висока культура перевізників





Виконком на засіданні 7 лютого ухвалив рішення про конкурс на 5 автобусних маршрутів.





Конкурс відбудеться черезмісяць: 10 березня 2020 року об 11-00 годині в приміщені малого залу № 2 виконкому міської ради за адресою: площа Перемоги, 2.





За умовами конкурсу, перевізники мають відповідати «високій культурі обслуговування». Мерія повертає маршрути №25 та №26.





Конкурс оголошено на такі маршрути:

Об’єкт №1: маршрут №2 - вул. Небесної Сотні (артсклади) – вул. Правобережна: 3 автобуса у звичайному режимі (великі), 9 маршрутних таксі; по вихідних - 2 автобуса у звичайному режимі, 9 маршрутних таксі.





Об’єкт №2: маршрут № 3-Б - бульвар Пушкіна – «Укртатнафта» - 2 автобуса у звичайому режимі, 13 маршрутних таксі (і по буднях, і по вихідних).





Об’єкт №3: маршрути № 15-Б (вул. Молодіжна – Річковий вокзал), № 18 (Дитяча лікарня – Ринок), №30 (Центр – Піщаний тупик).

Кількість транспорту по кожному маршруту– тут





Об’єкт №4: маршрут №25 - вул. Правобережна – «Укртатнафта»: 8 великих автобусів у звичайному режимі, по вихідних – 5 великих автобусів у звичайному режимі.





Об’єкт №5: маршрут №26 - вул. Академіка Герасимовича – Молодіжна: 6 великих автобусів у звичайному режимі, по вихідних – 4 великих автобусів у звичайному режимі.





«Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів», - це одна із умов конкурсу.



