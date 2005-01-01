7 років тюрми отримав полтавець, який вистрелив у чоловіка з травмата

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Прокуратура Полтавської області довела в суді вину полтавця, який вчинив закінчений замах на умисне вбивство. Полтавський апеляційний суд скасував вирок Київського районного суду Полтави та призначив зловмиснику покарання у виді 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





У січні 2017 року у під’їзді, де проживав полтавець, між ним та іншим чоловіком, який зайшов у приміщення погрітися, виникла сварка. Мешканець будинку із пістолета травматичної дії двічі вистрелив потерпілому в голову. На шум вибігли сусіди, які викликали працівників поліції та медиків. Від смерті потерпілого врятувала своєчасно надана медична допомога.





Суд першої інстанції засудив чоловіка за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) до 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнили від відбування призначеного покарання на 3 роки.