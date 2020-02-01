Происшествия

Фальсифіковані ліки реалізовували через аптеки Полтавщини

Сегодня, 09:33 Просмотров: 720 Комментариев: 4

 

Препарат вилучили з аптек, автомоблів та місць виготовлення

Прокуратура Полтавської області спільно з Управлінням СБУ в області викрили незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів. За інформацією пресслужби прокуратури, фальсифікат виявили в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 КК України (виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).


Під час обшуків у місцях виготовлення препаратів; проживання осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності; аптеках; автомобілях   вилучене обладнання, інгредієнти, рецепти та чорнові записи.  



За версією слідства, лікарські засоби виготовляли на території Полтавської області без ліцензій. Реалізовували фальсифіковану продукцію через комерційні аптеки Полтавщини та сусідніх областей.


Досудове розслідування триває. У кримінальному провадженні призначені експертизи.


1
Автор: Альона Душенко
Теги: аптека лекарства

Комментарии: 4

3 339
zzzzzz:
Сегодня, 09:49

а какие именно нельзя написать?


+11
924
hunter:
Сегодня, 10:41

Цитата: zzzzzz

а какие именно нельзя написать?

Нет тайна следствия smile,или тупо лень вникать в переень,а реально может люди пьют эти лекарства.


+3
2 990
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:09

Яка аптека торгувала цим лайном, чому не пишете? Які препарати підробляли? Боязно чи що?  Проведіть своє журналістське розслідування, а не тільки передруковуйте прес-реліз прокуратури. Аптекарі чудово знали, що вони продають і нічого їх покривати.

Слабаки Телеграф!


+2
9
limon4ik:
Сегодня, 12:19

На видео СБУ показана "Наша аптека" в городе Лубны по ул.Льва Толстого, 31, на гугл картах можно посмотреть


0
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