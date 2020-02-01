Фальсифіковані ліки реалізовували через аптеки Полтавщини

Сегодня, 09:33 Просмотров: 720 Комментариев: 4

Препарат вилучили з аптек, автомоблів та місць виготовлення

Прокуратура Полтавської області спільно з Управлінням СБУ в області викрили незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів. За інформацією пресслужби прокуратури, фальсифікат виявили в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 КК України (виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).





Під час обшуків у місцях виготовлення препаратів; проживання осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності; аптеках; автомобілях вилучене обладнання, інгредієнти, рецепти та чорнові записи.









За версією слідства, лікарські засоби виготовляли на території Полтавської області без ліцензій. Реалізовували фальсифіковану продукцію через комерційні аптеки Полтавщини та сусідніх областей.





Досудове розслідування триває. У кримінальному провадженні призначені експертизи.



