Хокеїсти ХК «Кременчук» у складі збірної стартували на олімпійському кваліфікаційному турнірі

Сегодня, 11:01 Просмотров: 333

Вчора, 6 лютого, національна збірна України стартувала на олімпійському кваліфікаційному турнірі в Нур-Султані. Першим суперником українців стала команда господарів - збірна Казахстану. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





Україна - Казахстан 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 Шевченко (Маклюк, Аколзін), 3:43; 0:2 Пєтухов (Орєхов); 0:3 Бойд (Метальников), 8:27; 0:4 Старченко (Вовк), 12:58; 1:4 Бабинець (Буценко, Благий), 14:56; 1:5 Жайлауов (Діц), 17:39; 1:6 Діц (Шестаков), 32:56; 1:7 Шестаков (Діц), 34:40; 1:8 Орєхов (Сагадеев, Жайлауов), 51:06;

Склад України: Кучер (Гордюшин - з 8:27 за 40:00); Алексюк - Таран, Мережко - Пангелов-Юлдашев, Толстушко - Александров, Григор'єв - Романенко; Бабинець - Буценко - Благий, Міхнов - Кривошапкін - Німенко, Савченко - Гриценко - Ворона, Янішевський - Ромащенко - Костіков.









Матч Казахстан почав на правах господаря турніру - з активних і досить небезпечних атак по воротах Кирила Кучера. Справлявся з ними український голкіпер рівно до четвертої хвилини матчу, коли воротар пропустив першу шайбу в матчі від Дмитра Шевченка. Далі казахстанські хокеїсти тільки збільшували кількість атак на українські ворота, що призвело ще до трьох пропущених шайб.

І тільки після того, як на табло горіли 0:4, українська команда змогла результативно відповісти противнику - першу шайбу збірної України на турнірі закинув Сергій Бабинець. До кінця періоду господарі турніру ще раз засмутили, Микиту Гордюшина, який замінив Кучера, пішовши на перерву з відривом в 4 шайби.





Другий період повторив сценарій першого - казахи багато насідали на ворота Кирила Кучера, дозволяючи українцям виїжджати лише в рідкісні контратаки. По ходу наступних 20-ти хвилин матчу збірна Казахстану закинула ще 2 шайби в ворота українців, остаточно знявши питання про переможця матчу.





У заключному відрізку зустрічі команди суттєво зменшили швидкості, що вилилося в ще одну пропущену шайбу - крапку в матчі поставив Валерій Орєхов, встановивши остаточний рахунок 1:8 на табло. Українська команда, в свою чергу, як би не старалася скоротити своє відставання, проте ще раз засмутити Хенріка Карлссона у них не вийшло.





6 гравців ХК «Кременчук» увійшли до складу збірної





Шість гравців ХК «Кременчук» увійшли до складу збірної України: голкіпер Микита Гордюшин, захисник Олександр Александров та Всеволод Толстушко, нападники Тимур Гриценко, Іван Савченко й Олексій Ворона.





Головний тренер команди Сергій Вітер зможе розраховувати на 23 виконавців, з яких 18 представляють команди українського чемпіонату.

Воротарі: Кирило Кучер ( «Білий Барс»), Микита Гордюшин ( «Кременчук»), Артур Оганджанян ( «Twin City Thunder», США).

Захисники: Володимир Романенко, Андрій Григор'єв, Філіп Пангелов-Юлдашев (всі - «Донбас»), Павло Таран, Володимир Алексюк (обидва - «Білий Барс»), Олександр Александров, Всеволод Толстушко (обидва - «Кременчук»), Ігор Мережко ( «Хумо», ВХЛ)

Нападники: Руслан Ромащенко, Олексій Янішевський (обидва - «Дніпро»), Олександр Костіков, Микита Буценко (обидва - «Донбас»), Роман Благий, Сергій Бабинець (обидва - «Білий Барс»), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі - «Кременчук»), Андрій Міхнов ( «Металург», Білорусь), Дмитро Німенко ( «Стяуа», Румунія), Гліб Кривошапкін ( «Ogden Mustangs», США).





Проблеми натуралізації: хокеїсти залишилися без українських паспортів





В українській делегації, на жаль, немає гравців, які, як повідомлялося раніше, проходили процедуру натуралізації і повинні були посилити нашу команду.





У товариських турнірах, в ході яких збірна України готувалася до олімпійської кваліфікації, в складі «синьо-жовтих» виступали воротар Олег Петров («Дніпро»), захисники Юрій Сильницький («Донбас») та Владислав Грицьких («Кременчук»), а також нападник Ілля Коренчук («Донбас»). За даними XSPORT також в збірної України розраховували і на захисника Сергія Афанасьєва («Дніпро»).

Причина, по якій тренерський штаб збірної України не може розраховувати на цих хлопців, це неготовність документів, а простіше кажучи - відсутність у них українських паспортів.





Цим питанням в Федерації хокею України стали лише після 10 січня 2020 го року. А указ Президента України, зокрема про надання громадянства Петрову і Афанасьєву, був підписаний ще 20 грудня 2019 го року.









На даний момент відомо, що ФХУ намагається вирішити питання з отриманням паспортів гравцями хоча б до весняного чемпіонату світу в Польщі, але олімпійська кваліфікація точно пройде без них. До того ж, невідомо хто з хокеїстів все ще продовжує брати участь в процедурі натуралізації.





Відзначимо, що Олег Петров поряд з нині травмованим Богданом Дьяченко («Донбас») був основним воротарем збірної України на підготовчих турнірах. А Юрій Сильницький і Ілля Коренчук вже закидали шайби в складі нашої національної команди.





Розклад турніру





З 6 по 9 лютого національна збірна України бере участь в олімпійському кваліфікаційному турнірі, який проходить в казахстанському Нур-Султані. Суперниками українців стали команди з Казахстану, Польщі та Нідерландів.





Четвер, 6 лютого

11:00 Польша – Нідерланди

15:30 Україна – Казахстан

П'ятниця, 7 лютого

11:00 Польша – Україна

15:30 Казахстан – Нідерланди

Неділя, 9 лютого

9:00 Нідерланди – Україна

13:00 Польша – Казахстан





Нагадаємо, що сьогодні, 7 лютого, національна збірна України зіграє свій другий матч на олімпійській кваліфікації проти команди з Польщі. Початок поєдинку - о 11:00.