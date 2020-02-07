Патрульні знов затримали кременчужанина, який сів за кермо напідпитку

Сегодня, 10:10 Просмотров: 12

Вміст алкоголю у його крові у 12 разів перевищив допустимий показник

В ніч на 7 лютого на вулиці Кузнечній за порушення правил дорожнього патрульні зупинили ЗАЗ 1103 під керуванням 51-річного місцевого мешканця. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, під час спілкування з керманичем, поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.





Результат огляду на вміст алкоголю в крові проказав – 2,44 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.





Так, як водій керував транспортним засобом під дією алкоголю вперше, патрульні склали на нього протокол за ч.1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія.