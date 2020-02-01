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Кто хочет сегодня на Green Grey в Кременчуге? Заходи

Сегодня, 09:40 Просмотров: 236

 

«ТелеграфЪ» разыгрывает 2 билета на выступление группы

7 февраля в Кременчуге, в рамках Picnic Fest, выступит группа Green Grey, на песнях которой росло поколение 90-х – «Подождём под дождём», «Мазафака», «Эмигрант».



«ТелеграфЪ» дарит два билета на это событие своим подписчикам в Telegram. Для того, чтобы получить их, нужно быть подписанными на наш канал «Кременчуцький ТелеграфЪ» и нажать кнопку «Хочу билет на Green Grey» под этим постом. Он будет закреплён в топе паблика.

 

Итоги розыгрыша подведёт @VoterBiBot в 15.00, определив двух счастливчиков.

 

Билеты можно будет забрать в редакции (ул. Шевченко, 55) до 19.00. 


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Автор: ТелеграфЪ
Теги: розыгрыш билетов Green Gray Кременчуг
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