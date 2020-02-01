Кто хочет сегодня на Green Grey в Кременчуге? Заходи

7 февраля в Кременчуге, в рамках Picnic Fest, выступит группа Green Grey, на песнях которой росло поколение 90-х – «Подождём под дождём», «Мазафака», «Эмигрант».
«ТелеграфЪ» дарит два билета на это событие своим подписчикам в Telegram. Для того, чтобы получить их, нужно быть подписанными на наш канал «Кременчуцький ТелеграфЪ» и нажать кнопку «Хочу билет на Green Grey» под этим постом. Он будет закреплён в топе паблика.
Итоги розыгрыша подведёт @VoterBiBot в 15.00, определив двух счастливчиков.
Билеты можно будет забрать в редакции (ул. Шевченко, 55) до 19.00.