Кто хочет сегодня на Green Grey в Кременчуге? Заходи

Сегодня, 09:40 Просмотров: 236

7 февраля в Кременчуге, в рамках Picnic Fest, выступит группа Green Grey, на песнях которой росло поколение 90-х – «Подождём под дождём», «Мазафака», «Эмигрант».









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Итоги розыгрыша подведёт @VoterBiBot в 15.00, определив двух счастливчиков.

Билеты можно будет забрать в редакции (ул. Шевченко, 55) до 19.00.



