У Полтаві чоловік викрав сейф з «Лохомаркету» та отримав три роки тюрми

Сегодня, 11:33 Просмотров: 499 Комментариев: 1

На початку лютого Ленінський районний суд Полтави розглянув справу щодо раніше судимого чоловіка, який обікрав «Лотомаркет». Варто зауважити, що обвинувачений вже має понад 10 судимостей, серед яких є вироки за вимагання, грабіж, шахрайство та крадіжку. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Джерело: www.reyestr.court.gov.ua





Крадіжка сталася в ніч на 4 серпня у Полтаві на вулиці Миру. Чоловік розпиляв металеву решітку, відтиснув вікно та проник до «Лотомаркету». Звідти викрав сейф з 570 гривнями.





В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.





Суд визнав чоловіка винуватим у порушенні ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Покарання - три роки позбавлення волі. Також чоловік має заплатити процесуальні витрати 628,04 грн на користь держави.