Происшествия

У Полтаві чоловік викрав сейф з «Лохомаркету» та отримав три роки тюрми

Сегодня, 11:33 Просмотров: 499 Комментариев: 1

 
У сейфі було 570 гривень

На початку лютого Ленінський районний суд Полтави розглянув справу щодо раніше судимого чоловіка, який обікрав «Лотомаркет». Варто зауважити, що обвинувачений вже має понад 10 судимостей, серед яких є вироки за вимагання, грабіж, шахрайство та крадіжку. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.


 

Джерело: www.reyestr.court.gov.ua


Крадіжка сталася в ніч на 4 серпня у Полтаві на вулиці Миру. Чоловік розпиляв металеву решітку, відтиснув вікно та проник до «Лотомаркету». Звідти викрав сейф з 570 гривнями.


В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.


Суд визнав чоловіка винуватим у порушенні ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Покарання - три роки позбавлення волі. Також чоловік має заплатити процесуальні витрати 628,04 грн на користь держави.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка лотомаркет Полтава

Комментарии: 1

1 177
inattentive:
Сегодня, 11:42

Нечего и сказать. Лез , ломал ...думал сотни тысяч "сорвать". Лохомаркет и тут "обманул" . laughing


+2
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