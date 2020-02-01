В Кременчуге 68 человек заболели гриппом

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 634 Комментариев: 1

Это больше, чем в предыдущие годы

По итогам пяти недель 2020 года, в Кременчуге гриппом заболели уже 68 человек. Идентифицирован грипп типа А и грипп типа В. Об этом сообщила городской эпидемиолог Лариса Коровина.



Медики констатируют, что количество заболевших гриппом растет. На первую неделю нового 2020 года было зафиксировано 13 случаев гриппа. Большинство заболевших (12) были дети, и один 13-й – взрослый.



По итогам пятой недели года зарегистрировано уже 68 случаев гриппа (37 – дети). Диагноз «грипп» пациентам поставили по результатам лабораторных исследований (экспресс-тесты). Только у 9 из 68 заболевших диагноз «грипп» не подтвержден тестами, а установлен по клиническим признакам заболевания.



Руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа сообщил, что 12 случаев заболевания гриппом протекали в тяжелой форме, с осложнениями, пациенты были госпитализированы. Все живы.



Городской эпидемиолог Лариса Коровина сообщила, что в 2018 году в Кременчуге медики зарегистрировали 1 случай гриппа типа А. В 2019-м – 57 случаев гриппа типа А. В 2020-м по итогам первого месяца их уже 68 (45 из них – грипп типа А).





Напомним, медики дают официальную статистику – это зарегистрированные случаи гриппа, когда пациент обратился к врачу в коммунальном медучреждении. Статистика обращений в частные клиники отсутствует. Естественно, нет статистики и случаев самолечения гриппа – если они не закончились мрачно.



