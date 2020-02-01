Кто хочет сегодня на «Большой переполох»? Подходим, записываемся

Сегодня, 08:23 Просмотров: 846 Комментариев: 2

«Кременчугский ТелеграфЪ» дарит 4 билета на спектакль «Великий переполох у маленькому місті» – комедия в исполнении Владимира Горянского, Максима Максимюка, Юрия Фелипенко и Русланы Писанки.





Представление уже сегодня, 5 февраля, в 19.00, в Городском дворце культуры (бульв. Пушкина, 2).





Для того, чтобы получить билеты, необходимо быть подписанным на нашу страницу в Instagram и написать в комментарии к этому посту, почему вы хотите сходить на спектакль «Великий переполох у маленькому місті».





Розыгрыш билетов проведём сегодня, 5 февраля в 12.30 через сервис Giveawation.com. Будет 2 победителя, каждый из которых получит по 2 билета.