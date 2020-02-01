Кременчуг, Культура, Кременчуг

Кто хочет сегодня на «Большой переполох»? Подходим, записываемся

Сегодня, 08:23 Просмотров: 846 Комментариев: 2

 

Отдаём 2 пары билетов – по 2 штуки в руки

«Кременчугский ТелеграфЪ» дарит 4 билета на спектакль «Великий переполох у маленькому місті» – комедия в исполнении Владимира Горянского, Максима Максимюка, Юрия Фелипенко и Русланы Писанки.


Представление уже сегодня, 5 февраля, в 19.00, в Городском дворце культуры (бульв. Пушкина, 2).


Для того, чтобы получить билеты, необходимо быть подписанным на нашу страницу в Instagram и написать в комментарии к этому посту, почему вы хотите сходить на спектакль «Великий переполох у маленькому місті». 


Розыгрыш билетов проведём сегодня, 5 февраля в 12.30 через сервис Giveawation.com. Будет 2 победителя, каждый из которых получит по 2 билета. 

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: розыгрыш билетов Instagram

Комментарии: 2

912
hunter:
Сегодня, 09:15

ХА,этот спектакль для зрителей без мозгов,в городе карантин по школах,заболевших грипом больше чем в прошлом году+еще китайский короновирус,да красавцы!!!!


+1
3 361
Дмитрий:
Сегодня, 11:36

Цитата: hunter

ХА,этот спектакль для зрителей без мозгов,в городе карантин по школах,заболевших грипом больше чем в прошлом году+еще китайский короновирус,да красавцы!!!!

советую купить противогаз - от гриппа самое то


0
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