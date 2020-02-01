Образование, Полтавщина

На Полтавщині живуть брати-близнюки, які думають швидше за калькулятори

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 533 Комментариев: 1

 

Брати потрапили до новинного сюжету на НТН

На Полтавщині живуть брати-близнюки, які думають швидше за калькулятори. 10-річні Юра і Рома Тарасови із села Пустовійтове Глобинського району займаються ментальною математикою і можуть за лічені секунди розв'язати найскладніші математичні завдання.


Брати закінчили в Кременчуці спеціальну школу, в якій навчають швидкого підрахунку в розумі. Але й там відзначились - дворічну програму освоїли за 11 місяців. 


Хлопці вже встановили всесвітній рекорд. Про їх досягнення сюжет зняли журналісти «НТН Свідок».


4
Автор: Руслана Горгола Видео: НТН Источник видео: youtube.com
Теги: математика

Комментарии: 1

1 173
inattentive:
Сегодня, 11:40

Это вроде ментальная арифметика к нам пришла из стран Азии , но "ноги растут" еще с древней Греции. 


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх