На Полтавщині живуть брати-близнюки, які думають швидше за калькулятори

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 533 Комментариев: 1

Брати потрапили до новинного сюжету на НТН

На Полтавщині живуть брати-близнюки, які думають швидше за калькулятори. 10-річні Юра і Рома Тарасови із села Пустовійтове Глобинського району займаються ментальною математикою і можуть за лічені секунди розв'язати найскладніші математичні завдання.





Брати закінчили в Кременчуці спеціальну школу, в якій навчають швидкого підрахунку в розумі. Але й там відзначились - дворічну програму освоїли за 11 місяців.





Хлопці вже встановили всесвітній рекорд. Про їх досягнення сюжет зняли журналісти «НТН Свідок».



