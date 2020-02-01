На Полтавщині живуть брати-близнюки, які думають швидше за калькулятори. 10-річні Юра і Рома Тарасови із села Пустовійтове Глобинського району займаються ментальною математикою і можуть за лічені секунди розв'язати найскладніші математичні завдання.
Брати закінчили в Кременчуці спеціальну школу, в якій навчають швидкого підрахунку в розумі. Але й там відзначились - дворічну програму освоїли за 11 місяців.
Хлопці вже встановили всесвітній рекорд. Про їх досягнення сюжет зняли журналісти «НТН Свідок».