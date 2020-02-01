Свободные берега и собачья земля: мэрия Кременчуга меняет правила благоустройства

Вносятся изменения в Правила благоустройства Кременчуга
На прошлой неделе в мэрии Кременчуга состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению и разработке регуляторных актов, на которой рассматривали изменения в Правила благоустройства Кременчуга.
Как сообщают в пресс-службе мэрии, члены комиссии рассматривали предложения отдела экологической безопасности и земельного управления относительно использования земли у берегов водоёмов (привести нормы в соответствие с существующим законодательством), а также использования территории для выгула собак.
В Правилах закрепят нормы о том, что в прибрежных защитных полосах вдоль рек, водоёмов и на островах запрещено садоводство и огородничество, строительство сооружений, мойка автотранспорта.
Гражданам должны обеспечить беспрепятственный доступ к водным объектам. Все установленные ограждения подлежат сносу (за исключением предусмотренных законодательством случаев). Даётся срок на добровольный снос ограждений – до 21 мая (три месяца, начиная от 21 февраля 2020 года).
Земельное управление мэрии предлагает дополнить Правила благоустройства Кременчуга следующими подпунктами:
На этой неделе рабочая группа должна закончить формировать новый текст Правил благоустройства Кременчуга.
Документы: