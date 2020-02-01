Свободные берега и собачья земля: мэрия Кременчуга меняет правила благоустройства

Сегодня, 14:25 Просмотров: 440

На прошлой неделе в мэрии Кременчуга состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению и разработке регуляторных актов, на которой рассматривали изменения в Правила благоустройства Кременчуга.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, члены комиссии рассматривали предложения отдела экологической безопасности и земельного управления относительно использования земли у берегов водоёмов (привести нормы в соответствие с существующим законодательством), а также использования территории для выгула собак.

Снести заборы на берегах

В Правилах закрепят нормы о том, что в прибрежных защитных полосах вдоль рек, водоёмов и на островах запрещено садоводство и огородничество, строительство сооружений, мойка автотранспорта.





Гражданам должны обеспечить беспрепятственный доступ к водным объектам. Все установленные ограждения подлежат сносу (за исключением предусмотренных законодательством случаев). Даётся срок на добровольный снос ограждений – до 21 мая (три месяца, начиная от 21 февраля 2020 года).

Землю – собакам

Земельное управление мэрии предлагает дополнить Правила благоустройства Кременчуга следующими подпунктами:

«Зонами выгула домашних животных считаются зоны отчуждения вдоль дорог, зоны отчуждения под линиями электросетей, санитарные зоны около АЗС, пустыри, леса, лесопосадки, территории, которые мало посещаются жителями города, берега рек (кроме территорий пляжей, и мест массового отдыха людей)»;

«Запрещается использование зон и мест для выгула и тренировок животных не по назначению».





На этой неделе рабочая группа должна закончить формировать новый текст Правил благоустройства Кременчуга.

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