У Полтаві «попердолило» маршрутку: під час руху відпало два задніх колеса

Сегодня, 13:48 Просмотров: 822 Комментариев: 2

В одній з полтавських фейсбук-спільнот з'явилося відео, на якому зафіксували момент «розсипання» маршрутка. Схоже, що аварію зафільмували на автомобільний відеореєстратор. На відеоролику видно, що інцидент трапився 2 лютого о 8.27.





Маршрутка рухалася Полтавою, вулицею Європейською з центру. На перехресті вулиць Європейської, Кагамлика та Раїси Кириченко у «Рути» білого кольору по черзі відпало два парних колеса. Після цього маршрутка зупинилася.