Происшествия, Полтавщина, Дураки & Дороги

У Полтаві «попердолило» маршрутку: під час руху відпало два задніх колеса

Сегодня, 13:48 Просмотров: 822 Комментариев: 2

 

Одне з коліс «обігнало» транспортний засіб

 

В одній з полтавських фейсбук-спільнот з'явилося відео, на якому зафіксували момент «розсипання» маршрутка. Схоже, що аварію зафільмували на автомобільний відеореєстратор. На відеоролику видно, що інцидент трапився 2 лютого о 8.27.


Маршрутка рухалася Полтавою, вулицею Європейською з центру. На перехресті вулиць Європейської, Кагамлика та Раїси Кириченко у «Рути» білого кольору по черзі відпало два парних колеса. Після цього маршрутка зупинилася.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник видео: фейсбук-спільнота «Полтавський Ліхтар»
Теги: Полтава маршрутка

Комментарии: 2

2 274
Dmitriys:
Сегодня, 14:17

Автор заголовка только с клубники приехал?

 

[Собирается. В этом году урожай трускавки хороший прогнозируют. Администрация]


+7
2 351
ИМХО:
Сегодня, 14:24

Цитата: Dmitriys

Автор заголовка только с клубники приехал?

Гастарбайтерский сленг.

no_mouth


+6
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