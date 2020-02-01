У Полтаві «попердолило» маршрутку: під час руху відпало два задніх колеса

В одній з полтавських фейсбук-спільнот з'явилося відео, на якому зафіксували момент «розсипання» маршрутка. Схоже, що аварію зафільмували на автомобільний відеореєстратор. На відеоролику видно, що інцидент трапився 2 лютого о 8.27.
Маршрутка рухалася Полтавою, вулицею Європейською з центру. На перехресті вулиць Європейської, Кагамлика та Раїси Кириченко у «Рути» білого кольору по черзі відпало два парних колеса. Після цього маршрутка зупинилася.
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