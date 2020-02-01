Кременчуцькі фігуристи виступили на «Lviv trophy 2020»

Сегодня, 15:02 Просмотров: 65

У Новояворівську завершився відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах. Упродовж 25-26 січня на льодовій арені міста Новояворівська тривав відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах серед юнаків та дівчат та міжнародний турнір «Lviv trophy 2020».





За перемогу у різних вікових та кваліфікаційних групах (одиночне катання, спортивні танці на льоду, соло танці, групові показові композиції), змагалося 260 учасників з осередків фігурного катання Києва, Дніпра, Херсону, Одеси, Вінниці, Запоріжжя, Тернополя, Чернівців, Рівного, Кропивницького, Львова, Кам’янського, Кривого Рогу, Кременчука, Новояворівська, а також гості з Молдови (Тирасполь), Білорусі (Брест, Береза, Івацевичі, Пружани, Барановичі), Боснії і Герцоговини. Наймолодшій учасниці Ангеліні Королевич з Новояворівська, для якої це були дебютні змагання, виповнилося 3,3 роки.









Наше місто представили вихованки Тетяни Дмитрович, які тренуються на льодовій арені «Айсберг».





- Победы большие и малые, но очень достойные. Все большие умнички. Спасибо большое родителям за поддержку и свой вклад в своих детей и этот красивый вид спорта. Поздравляю! Новых побед на следующих стартах, – зазначила тренер Тетяна Дмитрович.



