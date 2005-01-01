240 годин відпрацює на громадських роботах ревнивець, що «почастував» жінку кулаками

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29 січня Пирятинський районний суд розглянув справу щодо чоловіка, котрого звинувачували в побитті жінки. З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що інцидент трапився 25 грудня 2019 в селі Мар'їнське Пирятинського району. Близько 16.00 нетверезий обвинувачений прокинувся у власному будинку та помітив відсутність своєї цивільної дружини. Після цього пішов шукати співмешканку.





Свою цивільну дружину чоловік побачив на вулиці, коли та поверталася додому. На ґрунті ревнощів розпочав сварку зі співмешканкою, яка перейшла в бійку. Обвинувачений рази ударив кулаком в обличчя жінки.





У судовому засіданні засуджений свою вину визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся.





Потерпіла у судовому засіданні пояснила, що обвинувачений ніде не працює, зловживає спиртними напоями, систематично її б'є, погоджується на призначення покарання обвинуваченому у виді громадських робіт.





Чоловіка визнали винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Покарання - громадські роботи строком на 240 годин.





Вирок може бути оскаржений.